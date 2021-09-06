Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/pamfilova-1748892252.html
Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве
Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве - РИА Новости, 06.09.2021
Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве
ЦИК России намерен с помощью правоохранительных органов разобраться в ситуации в подмосковном Королеве, все, кто планировал фальсификации, должны быть... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:20
2021-09-06T16:20
политика
королев
московская область (подмосковье)
цик рф
выборы в государственную думу
элла памфилова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_0:36:760:464_1920x0_80_0_0_a7d28812b5ba175e4f53f8740beb70fc.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России намерен с помощью правоохранительных органов разобраться в ситуации в подмосковном Королеве, все, кто планировал фальсификации, должны быть привлечены к ответственности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Памфилова напомнила, что в Королев выехала оперативная группа из сотрудников ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК.Отмечается, что 2 сентября представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области, в частности, некоего совещания по "фальсификации выборов".ЦИК России тогда оперативно подготовил и направил официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области.Оперативная группа провела беседы с представителями ТИК и ряда участковых избирательных комиссий, рассказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.Она отметила, что в Московской области ситуация уже не сопоставима с той, что была пять лет назад, "прогресс огромный"."Это мягко говоря неприятный случай в первую очередь свидетельствует о том, что, как я и говорила, мы настолько сделали систему прозрачной, что все тайное моментально становится явным. И те, кто обольщается на этот счёт или думают, что у них великие с их точки зрения политологи и иже с ними, кто думает, что они перехитрят нас, обманут избирателя, ничего не получится. Все, что мы с вами заложили в систему, она практически автоматически выдает. И именно то, что такой случай нами в Московской области рассматривается как вопиющий и уникальный, говорит о том, насколько изменилась в лучшую сторону ситуация в регионе, и насколько изменилась система", - полагает председатель ЦИК.Как отметил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, после получения сигнала из ЦИК, также было направлено сообщение в областную прокуратуру. Он добавил, что принимаются меры, чтобы не допустить нарушений."Хочу сказать, что по нашей предварительной информации и изученной информации основания полагать, что такое совещание было, у нас довольно высокие. Но я думаю, что следствие разберётся. Но я бы предложила членам комиссии, которые предположительно могли бы участвовать в этом совещании, во время следственных действий говорить правду. Они должны четко понимать те последствия, которые могут быть и за дачу ложных показаний, и если у правоохранительных органов будут основания квалифицировать это как групповой сговор. Наша с вами общая задача - предупредить", - подчеркнула Памфилова."Мы знаем, что такое город Королев, мы много лет сталкиваемся с тем, что там происходит. И в конце концов там надо навести порядок, чтобы и тени подозрений не было, и ни у кого и в мыслях не было творить такие вещи, которые можно назвать преступлением против наших избирателей. Те, кто собирался это делать, должны быть привлечены к той ответственности, который они заслуживают", - резюмировала председатель ЦИК.
https://ria.ru/20210906/vybory-1748882388.html
https://ria.ru/20210809/golosovanie-1745002543.html
https://ria.ru/20210825/tsik-1747165596.html
королев
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745013594_26:0:701:506_1920x0_80_0_0_f5711fd81b5f8db69b047feba42c4550.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, королев, московская область (подмосковье), цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия
16:20 06.09.2021
 
Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве

Памфилова: планировавших фальсификации в Королеве надо привлечь к ответственности

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России намерен с помощью правоохранительных органов разобраться в ситуации в подмосковном Королеве, все, кто планировал фальсификации, должны быть привлечены к ответственности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Памфилова напомнила, что в Королев выехала оперативная группа из сотрудников ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК.
Жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 15:27
Более 29 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Госдуму досрочно
Отмечается, что 2 сентября представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области, в частности, некоего совещания по "фальсификации выборов".
ЦИК России тогда оперативно подготовил и направил официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области.
Оперативная группа провела беседы с представителями ТИК и ряда участковых избирательных комиссий, рассказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.
Она отметила, что в Московской области ситуация уже не сопоставима с той, что была пять лет назад, "прогресс огромный".
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 10:44
Памфилова объяснила, почему не все могут дистанционно голосовать за рубежом
"Это мягко говоря неприятный случай в первую очередь свидетельствует о том, что, как я и говорила, мы настолько сделали систему прозрачной, что все тайное моментально становится явным. И те, кто обольщается на этот счёт или думают, что у них великие с их точки зрения политологи и иже с ними, кто думает, что они перехитрят нас, обманут избирателя, ничего не получится. Все, что мы с вами заложили в систему, она практически автоматически выдает. И именно то, что такой случай нами в Московской области рассматривается как вопиющий и уникальный, говорит о том, насколько изменилась в лучшую сторону ситуация в регионе, и насколько изменилась система", - полагает председатель ЦИК.
Как отметил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, после получения сигнала из ЦИК, также было направлено сообщение в областную прокуратуру. Он добавил, что принимаются меры, чтобы не допустить нарушений.
"Хочу сказать, что по нашей предварительной информации и изученной информации основания полагать, что такое совещание было, у нас довольно высокие. Но я думаю, что следствие разберётся. Но я бы предложила членам комиссии, которые предположительно могли бы участвовать в этом совещании, во время следственных действий говорить правду. Они должны четко понимать те последствия, которые могут быть и за дачу ложных показаний, и если у правоохранительных органов будут основания квалифицировать это как групповой сговор. Наша с вами общая задача - предупредить", - подчеркнула Памфилова.
"Мы знаем, что такое город Королев, мы много лет сталкиваемся с тем, что там происходит. И в конце концов там надо навести порядок, чтобы и тени подозрений не было, и ни у кого и в мыслях не было творить такие вещи, которые можно назвать преступлением против наших избирателей. Те, кто собирался это делать, должны быть привлечены к той ответственности, который они заслуживают", - резюмировала председатель ЦИК.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова во время консультаций в ЦИК о новом порядке видеонаблюдения на выборах депутатов Госдумы в сентябре - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 11:58
Памфилова назвала основную претензию к ЦИК
 
ПолитикаКоролевМосковская область (Подмосковье)ЦИК РФВыборы в Государственную думуЭлла ПамфиловаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния