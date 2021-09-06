https://ria.ru/20210906/pamfilova-1748892252.html

Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве

Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве - РИА Новости, 06.09.2021

Памфилова призвала наказать людей, планировавших фальсификации в Королеве

ЦИК России намерен с помощью правоохранительных органов разобраться в ситуации в подмосковном Королеве, все, кто планировал фальсификации, должны быть... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:20

2021-09-06T16:20

2021-09-06T16:20

политика

королев

московская область (подмосковье)

цик рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. ЦИК России намерен с помощью правоохранительных органов разобраться в ситуации в подмосковном Королеве, все, кто планировал фальсификации, должны быть привлечены к ответственности, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.Памфилова напомнила, что в Королев выехала оперативная группа из сотрудников ЦИК России по факту возможных нарушений, сообщили в пресс-службе ЦИК.Отмечается, что 2 сентября представители "Новой газеты" передали в Центральную избирательную комиссию материалы, в которых содержится информация о возможных нарушениях в ходе избирательной кампании в городе Королеве Московской области, в частности, некоего совещания по "фальсификации выборов".ЦИК России тогда оперативно подготовил и направил официальные письма генеральному прокурору, председателю Следственного комитета, губернатору Московской области и председателю избирательной комиссии Московской области с настоятельной просьбой в максимально короткие сроки (с учетом того, что идет кампания) принять все необходимые меры для предотвращения возможных фальсификаций в Московской области.Оперативная группа провела беседы с представителями ТИК и ряда участковых избирательных комиссий, рассказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.Она отметила, что в Московской области ситуация уже не сопоставима с той, что была пять лет назад, "прогресс огромный"."Это мягко говоря неприятный случай в первую очередь свидетельствует о том, что, как я и говорила, мы настолько сделали систему прозрачной, что все тайное моментально становится явным. И те, кто обольщается на этот счёт или думают, что у них великие с их точки зрения политологи и иже с ними, кто думает, что они перехитрят нас, обманут избирателя, ничего не получится. Все, что мы с вами заложили в систему, она практически автоматически выдает. И именно то, что такой случай нами в Московской области рассматривается как вопиющий и уникальный, говорит о том, насколько изменилась в лучшую сторону ситуация в регионе, и насколько изменилась система", - полагает председатель ЦИК.Как отметил председатель Мособлизбиркома Илья Березкин, после получения сигнала из ЦИК, также было направлено сообщение в областную прокуратуру. Он добавил, что принимаются меры, чтобы не допустить нарушений."Хочу сказать, что по нашей предварительной информации и изученной информации основания полагать, что такое совещание было, у нас довольно высокие. Но я думаю, что следствие разберётся. Но я бы предложила членам комиссии, которые предположительно могли бы участвовать в этом совещании, во время следственных действий говорить правду. Они должны четко понимать те последствия, которые могут быть и за дачу ложных показаний, и если у правоохранительных органов будут основания квалифицировать это как групповой сговор. Наша с вами общая задача - предупредить", - подчеркнула Памфилова."Мы знаем, что такое город Королев, мы много лет сталкиваемся с тем, что там происходит. И в конце концов там надо навести порядок, чтобы и тени подозрений не было, и ни у кого и в мыслях не было творить такие вещи, которые можно назвать преступлением против наших избирателей. Те, кто собирался это делать, должны быть привлечены к той ответственности, который они заслуживают", - резюмировала председатель ЦИК.

https://ria.ru/20210906/vybory-1748882388.html

https://ria.ru/20210809/golosovanie-1745002543.html

https://ria.ru/20210825/tsik-1747165596.html

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политика, королев, московская область (подмосковье), цик рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, россия