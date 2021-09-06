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Религия
https://ria.ru/20210906/palomniki-1748835723.html
В украинскую Умань приехали свыше 20 тысяч хасидов
В украинскую Умань приехали свыше 20 тысяч хасидов - РИА Новости, 06.09.2021
В украинскую Умань приехали свыше 20 тысяч хасидов
Почти 23 тысячи паломников-хасидов уже приехали в Умань на Украине на празднование Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции страны в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:36
2021-09-06T14:36
религия
израиль
умань
черкасская область
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Почти 23 тысячи паломников-хасидов уже приехали в Умань на Украине на празднование Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции страны в Черкасской области.Ранее Нацполиция Украины сообщила, что ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана."По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - говорится в сообщении.Более 6000 полицейских и более 200 военнослужащих Национальной гвардии круглосуточно обеспечивают порядок и безопасность граждан.Полицейские зафиксировали несколько нарушений, связанных с паломниками. В частности, полицейские обнаружили гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания на Украине, на него составили админпротокол и было принято решение о принудительном возвращении его домой. Также еще одному паломнику ограничили сроки пребывания на территории Украины за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.Как отмечается, ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу.Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
https://ria.ru/20210901/khasidy-1748168176.html
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израиль, умань, черкасская область
14:36 06.09.2021
 

В украинскую Умань приехали свыше 20 тысяч хасидов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование Рош ха-Шана в Умани
Празднование Рош ха-Шана в Умани - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 6 сен - РИА Новости. Почти 23 тысячи паломников-хасидов уже приехали в Умань на Украине на празднование Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба управления Национальной полиции страны в Черкасской области.
Ранее Нацполиция Украины сообщила, что ожидает прибытия около 50 тысяч хасидов в Умань в этом году на празднование Рош ха-Шана. Хасиды ежегодно приезжают в Умань на Рош ха-Шана, чтобы отметить этот праздник и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. В 2021 году праздник выпадает на 6-8 сентября. В прошлом году из-за усиленных противоэпидемических мер по COVID-19 не все желающие паломники-хасиды смогли попасть в Умань на Рош ха-Шана.
"По состоянию на 5 сентября в Умань прибыли почти 23 тысячи паломников-хасидов, в том числе 1730 детей", - говорится в сообщении.
Более 6000 полицейских и более 200 военнослужащих Национальной гвардии круглосуточно обеспечивают порядок и безопасность граждан.
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Полицейские зафиксировали несколько нарушений, связанных с паломниками. В частности, полицейские обнаружили гражданина Израиля, который нарушил сроки пребывания на Украине, на него составили админпротокол и было принято решение о принудительном возвращении его домой. Также еще одному паломнику ограничили сроки пребывания на территории Украины за нарушение общественного порядка и мелкое хулиганство.
Как отмечается, ситуация в Умани и районе паломничества контролируемая правоохранителями, они продолжают усиленно нести службу.
Рош ха-Шана (переводится с иврита как "голова года") – один из наиболее важных еврейских праздников, он отмечается два дня подряд в новолуние осеннего месяца тишрей по иудейскому календарю. Характерная черта празднования – трубление в рог-шофар во время службы в синагоге. Это действие истолковывают как вызов на Божественный суд и как призыв к покаянию. С Рош ха-Шана начинаются 10 дней молитв и покаяния, а заканчиваются главным и самым торжественным иудейским праздником – Йом-Кипур.
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