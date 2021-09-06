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Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве
Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве - РИА Новости, 17.09.2021
Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве
Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-06T16:12
2021-09-17T20:13
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменим до конца года. Всего обновим металлоконструкции на 14 сооружениях. Частично или полностью меняем конструкции, поврежденные коррозией, частично деформированные или с разрушениями в местах сварных соединений. Ограждения демонтируем с помощью болгарок и резаков, а после устанавливаем закладные элементы для монтажа новых конструкций", - говорится в сообщении.Отмечается, что на каждом объекте работает бригада из пяти человек и манипулятор."Уже завершили работы на 9 сооружениях: Бусиновский путепровод, Большой Крестовский путепровод, Каширский путепровод, Хованский путепровод, Новогорский путепровод, Загородный путепровод", - говорится в сообщении.Помимо этого, работы завершены на Тессинском пешеходном мосту, Широковском автодорожном мосту и на Шлюзовом автодорожном мосту.
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москва, городское хозяйство москвы
16:12 06.09.2021 (обновлено: 20:13 17.09.2021)
 

Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКрымская набережная в Москве
Крымская набережная в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменим до конца года. Всего обновим металлоконструкции на 14 сооружениях. Частично или полностью меняем конструкции, поврежденные коррозией, частично деформированные или с разрушениями в местах сварных соединений. Ограждения демонтируем с помощью болгарок и резаков, а после устанавливаем закладные элементы для монтажа новых конструкций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на каждом объекте работает бригада из пяти человек и манипулятор.
"Уже завершили работы на 9 сооружениях: Бусиновский путепровод, Большой Крестовский путепровод, Каширский путепровод, Хованский путепровод, Новогорский путепровод, Загородный путепровод", - говорится в сообщении.
Помимо этого, работы завершены на Тессинском пешеходном мосту, Широковском автодорожном мосту и на Шлюзовом автодорожном мосту.
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