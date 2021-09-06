https://ria.ru/20210906/orgazhdenie-1750609864.html

Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве

Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве - РИА Новости, 17.09.2021

Более 2 тысяч метров ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве

Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-06T16:12

2021-09-06T16:12

2021-09-17T20:13

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменят в Москве до конца года, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Более 2 километров перильных ограждений мостов и путепроводов заменим до конца года. Всего обновим металлоконструкции на 14 сооружениях. Частично или полностью меняем конструкции, поврежденные коррозией, частично деформированные или с разрушениями в местах сварных соединений. Ограждения демонтируем с помощью болгарок и резаков, а после устанавливаем закладные элементы для монтажа новых конструкций", - говорится в сообщении.Отмечается, что на каждом объекте работает бригада из пяти человек и манипулятор."Уже завершили работы на 9 сооружениях: Бусиновский путепровод, Большой Крестовский путепровод, Каширский путепровод, Хованский путепровод, Новогорский путепровод, Загородный путепровод", - говорится в сообщении.Помимо этого, работы завершены на Тессинском пешеходном мосту, Широковском автодорожном мосту и на Шлюзовом автодорожном мосту.

https://realty.ria.ru/20210810/kapremont-1745170793.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, городское хозяйство москвы