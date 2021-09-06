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Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта

Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:58

2021-09-06T13:58

2021-09-06T13:58

общество

сергей лавров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта."Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста. Если вы захотите избавиться от близорукости и сделаете операцию, у вас, наверное, интеллект не убавится, но очки уже будут не нужны", - сказал он в ответ девочке, задавшей вопрос.

россия

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2021

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общество, сергей лавров, россия