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Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:58
общество
сергей лавров
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта."Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста. Если вы захотите избавиться от близорукости и сделаете операцию, у вас, наверное, интеллект не убавится, но очки уже будут не нужны", - сказал он в ответ девочке, задавшей вопрос.
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общество, сергей лавров, россия
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта
Глава МИД Лавров об очках как признаке ума: после коррекции зрения интеллект не убавится
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта.
"Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста. Если вы захотите избавиться от близорукости и сделаете операцию, у вас, наверное, интеллект не убавится, но очки уже будут не нужны", - сказал он в ответ девочке, задавшей вопрос.