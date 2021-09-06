Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/ochki-1748864998.html
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта
Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:58
2021-09-06T13:58
общество
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153343/36/1533433680_0:214:2882:1835_1920x0_80_0_0_322c003e33979679c171ca4fe10ffd66.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта."Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста. Если вы захотите избавиться от близорукости и сделаете операцию, у вас, наверное, интеллект не убавится, но очки уже будут не нужны", - сказал он в ответ девочке, задавшей вопрос.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153343/36/1533433680_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_373182feab18929d037434ed7b3d47dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сергей лавров, россия
13:58 06.09.2021
 
Лавров ответил на вопрос, считает ли очки признаком интеллекта

Глава МИД Лавров об очках как признаке ума: после коррекции зрения интеллект не убавится

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил воспитаннице пансиона министерства обороны РФ на вопрос, считает ли он очки признаком интеллекта.
"Вот которые мы с вами носим? Нет, не считаю. Не обижайтесь, пожалуйста. Если вы захотите избавиться от близорукости и сделаете операцию, у вас, наверное, интеллект не убавится, но очки уже будут не нужны", - сказал он в ответ девочке, задавшей вопрос.
 
ОбществоСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:17В России разработали прибор, за 27 минут определяющий наличие COVID-19
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
Лента новостейМолния