НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе
Экс-сотрудник Пентагона Гуре: НАТО следует разместить войска в Польше для войны с Россией
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. Таким мнением поделился вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре на портале 19fortyfive.
По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.
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Беспокойство также вызывает масштабное размещение техники на этом направлении, отметил эксперт.
"Москва предпринимает "общегосударственное" наступление на альянс", – утверждает он.
Так, недавно Россия объявила о создании двадцати новых воинских подразделений в западной части страны, а уже на следующей неделе пройдут совместные военные учения с Белоруссией, которые, как подчеркивает автор, ничем не отличаются от реального развертывания сил для наступления на Украину, Польшу и страны Балтии.
Специалист заключает, что с нынешним российским военным потенциалом НАТО может не хватить времени мобилизовать и отправить свои войска для защиты восточного фланга.
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В связи с этим он ссылается на статью специалистов из Центра анализа европейской политики (CEPA), которые предлагают четыре шага для проведения более последовательной политики в этом регионе.
Прежде всего НАТО необходимо признать стратегическое значение Черноморского региона, повысить ситуационную осведомленность и готовность предпринять быстрые политические и военные шаги в ответ на возможные провокации, а также оказывать поддержку партнерам организации в регионе, а именно, Украине и Грузии, "при одновременном увеличении инвестиций в их экономическое развитие".
Особое внимание уделяется Польше, которая, по мнению авторов, представляет ключевое значение для усиления обороны НАТО в Восточной Европе. Таким образом, они предлагают обеспечить постоянное военное присутствие сил США в этой стране для противодействия российской угрозе.