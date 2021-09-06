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НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе
НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе - РИА Новости, 06.09.2021
НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе
Ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:49
2021-09-06T09:49
в мире
украина
грузия
польша
нато
восточная европа
россия
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. Таким мнением поделился вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре на портале 19fortyfive.По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.Беспокойство также вызывает масштабное размещение техники на этом направлении, отметил эксперт.Так, недавно Россия объявила о создании двадцати новых воинских подразделений в западной части страны, а уже на следующей неделе пройдут совместные военные учения с Белоруссией, которые, как подчеркивает автор, ничем не отличаются от реального развертывания сил для наступления на Украину, Польшу и страны Балтии.Специалист заключает, что с нынешним российским военным потенциалом НАТО может не хватить времени мобилизовать и отправить свои войска для защиты восточного фланга.В связи с этим он ссылается на статью специалистов из Центра анализа европейской политики (CEPA), которые предлагают четыре шага для проведения более последовательной политики в этом регионе.Прежде всего НАТО необходимо признать стратегическое значение Черноморского региона, повысить ситуационную осведомленность и готовность предпринять быстрые политические и военные шаги в ответ на возможные провокации, а также оказывать поддержку партнерам организации в регионе, а именно, Украине и Грузии, "при одновременном увеличении инвестиций в их экономическое развитие".Особое внимание уделяется Польше, которая, по мнению авторов, представляет ключевое значение для усиления обороны НАТО в Восточной Европе. Таким образом, они предлагают обеспечить постоянное военное присутствие сил США в этой стране для противодействия российской угрозе.
https://ria.ru/20210818/voyna-1746180445.html
https://ria.ru/20210904/chernomortsy-1748580475.html
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в мире, украина, грузия, польша, нато, восточная европа, россия
09:49 06.09.2021
 
НАТО призвали готовиться к войне с Россией в Восточной Европе

Экс-сотрудник Пентагона Гуре: НАТО следует разместить войска в Польше для войны с Россией

CC BY 2.0 / NATO / Военнослужащий войск НАТО
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY 2.0 / NATO /
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Ускоренная модернизация вооруженных сил России сигнализирует о росте военной угрозы со стороны Москвы, что должно побудить НАТО заняться серьезным укреплением оборонительного потенциала в Восточной Европе. Таким мнением поделился вице-президент Института Лексингтона в штате Вирджиния и бывший сотрудник Пентагона Дэниэл Гуре на портале 19fortyfive.
По его словам, совершенствование навыка быстрого развертывания войск вдоль западной границы позволяет России провести быстрые атаки в любой точке от Прибалтики до Черного моря.
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Беспокойство также вызывает масштабное размещение техники на этом направлении, отметил эксперт.
"Москва предпринимает "общегосударственное" наступление на альянс", – утверждает он.
Так, недавно Россия объявила о создании двадцати новых воинских подразделений в западной части страны, а уже на следующей неделе пройдут совместные военные учения с Белоруссией, которые, как подчеркивает автор, ничем не отличаются от реального развертывания сил для наступления на Украину, Польшу и страны Балтии.
Специалист заключает, что с нынешним российским военным потенциалом НАТО может не хватить времени мобилизовать и отправить свои войска для защиты восточного фланга.
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В связи с этим он ссылается на статью специалистов из Центра анализа европейской политики (CEPA), которые предлагают четыре шага для проведения более последовательной политики в этом регионе.
Прежде всего НАТО необходимо признать стратегическое значение Черноморского региона, повысить ситуационную осведомленность и готовность предпринять быстрые политические и военные шаги в ответ на возможные провокации, а также оказывать поддержку партнерам организации в регионе, а именно, Украине и Грузии, "при одновременном увеличении инвестиций в их экономическое развитие".
Особое внимание уделяется Польше, которая, по мнению авторов, представляет ключевое значение для усиления обороны НАТО в Восточной Европе. Таким образом, они предлагают обеспечить постоянное военное присутствие сил США в этой стране для противодействия российской угрозе.
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