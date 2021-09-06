https://ria.ru/20210906/naryshkin-1748814318.html

Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень

Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень - РИА Новости, 06.09.2021

Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень

Признание Японией итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения с Россией на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:16

2021-09-06T09:16

2021-09-06T14:46

в мире

япония

сергей нарышкин

российское историческое общество

россия

форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"

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ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Признание Японией итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения с Россией на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных вопросов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.

https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html

https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html

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в мире, япония, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"