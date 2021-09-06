Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/naryshkin-1748814318.html
Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень
Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень - РИА Новости, 06.09.2021
Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень
Признание Японией итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения с Россией на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:16
2021-09-06T14:46
в мире
япония
сергей нарышкин
российское историческое общество
россия
форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748867192_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_91d04286d2a01f5eb9596ab37160b67c.jpg
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Признание Японией итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения с Россией на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных вопросов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник.Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
https://ria.ru/20210903/dogovor-1748487920.html
https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748867192_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_cfe34d65e722827c931811a6c630f95e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, сергей нарышкин, российское историческое общество, россия, форум "хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
09:16 06.09.2021 (обновлено: 14:46 06.09.2021)
 
Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень

Нарышкин: признание Токио итогов войны помогло бы найти развязку в отношениях с Москвой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНаучно-практический форум, посвященный Хабаровскому процессу
Научно-практический форум, посвященный Хабаровскому процессу - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Признание Японией итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения с Россией на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных вопросов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник.
Президент РФ Владимир Путин на встрече в формате видеоконференции с модераторами и спикерами сессий Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 10:02
Путин назвал отсутствие мирного договора с Японией нонсенсом
"Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода и развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам", - сказал Нарышкин.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
5 сентября, 09:20
Японцы придумали хитрый способ вернуть Курилы
 
В миреЯпонияСергей НарышкинРоссийское историческое обществоРоссияФорум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния