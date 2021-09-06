09:16 06.09.2021 (обновлено: 14:46 06.09.2021)
Нарышкин рассказал, когда отношения с Японией смогут выйти на новый уровень
Нарышкин: признание Токио итогов войны помогло бы найти развязку в отношениях с Москвой
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНаучно-практический форум, посвященный Хабаровскому процессу
ХАБАРОВСК, 6 сен – РИА Новости. Признание Японией итогов Второй мировой войны помогло бы вывести отношения с Россией на качественно новый уровень, искать развязки самых чувствительных вопросов, заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
Он выступил по видеосвязи на международном форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы", открывшемся в Хабаровске в понедельник.
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"Было бы исторически справедливым, чтобы официальный Токио согласился признать итоги Второй мировой войны. Я убежден, что такое решение послужило бы самой прочной основой для вывода и развития двусторонних отношений на качественно новый уровень, позволяющий искать развязки по всем, в том числе и по самым чувствительным вопросам", - сказал Нарышкин.
Именно в ходе Хабаровского процесса, проходившего 25-30 декабря 1949 года, стало известно о зловещих планах милитаристской Японии как союзника Германии по ведению войны против СССР. На нем впервые мир узнал о готовящейся бактериологической войне, которую предотвратило стремительное наступление Красной Армии в ходе Дальневосточной кампании в августе 1945 года. Хабаровский процесс поставил юридическую точку во Второй мировой войне.
Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" также приурочен к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. РИА Новости является одним из организаторов форума.
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