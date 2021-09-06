https://ria.ru/20210906/nalog-1748854382.html
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога" - РИА Новости, 06.09.2021
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"
Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:57
2021-09-06T12:57
2021-09-06T15:47
россия
в мире
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО."Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции", — добавил Лавров.
https://ria.ru/20210806/nalogi-1744610572.html
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россия, в мире, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:57 06.09.2021 (обновлено: 15:47 06.09.2021)
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"
Глава МИД Лавров: Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"