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Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога" - РИА Новости, 06.09.2021
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"
Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:57
2021-09-06T15:47
россия
в мире
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО."Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции", — добавил Лавров.
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россия, в мире, евросоюз, всемирная торговая организация (вто), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
12:57 06.09.2021 (обновлено: 15:47 06.09.2021)
 
Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"

Глава МИД Лавров: Россия запросила у Евросоюза объяснений по поводу "углеродного налога"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом", — сказал он во время общения с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона Министерства обороны России.

По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО.
"Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции", — добавил Лавров.
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РоссияВ миреЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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