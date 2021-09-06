https://ria.ru/20210906/mrot-1748879378.html
Голикова оценила предложение отменить МРОТ
Голикова оценила предложение отменить МРОТ - РИА Новости, 06.09.2021
Голикова оценила предложение отменить МРОТ
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что просто отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нельзя, это повлечёт хаос. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:07
2021-09-06T15:07
2021-09-06T15:07
общество
татьяна голикова
мрот
россия
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СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что просто отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нельзя, это повлечёт хаос."И второй момент, который вы обозначили, - это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он", - сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.Голикова напомнила, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать, так как это касается социального благополучия населения.
https://ria.ru/20210827/mrot-1747548307.html
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общество, татьяна голикова, мрот, россия
Голикова оценила предложение отменить МРОТ
Вице-премьер Голикова: нельзя просто отменить МРОТ, это повлечет хаос
СОЧИ, 6 сен - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
заявила, что просто отменить минимальный размер оплаты труда (МРОТ
) нельзя, это повлечёт хаос.
"И второй момент, который вы обозначили, - это МРОТ и прожиточный минимум. У них разная экономическая сущность, сегодня это не тема обсуждения, но я бы сказала, что сегодняшнее законодательство устроено таким образом, я здесь соглашусь, что просто отмена - это хаос, и нужно очень четко отвечать на вопросы для чего нужен МРОТ, какой он", - сказала она на Всероссийской неделе охраны труда.
Голикова напомнила, что на прожиточный минимум сегодня завязано огромное количество пособий и социальных выплат, которые просто так невозможно трансформировать, так как это касается социального благополучия населения.