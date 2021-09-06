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В Госдуме призвали не обольщаться приездом наблюдателей ПАСЕ
В Госдуме призвали не обольщаться приездом наблюдателей ПАСЕ - РИА Новости, 06.09.2021
В Госдуме призвали не обольщаться приездом наблюдателей ПАСЕ
Член международного комитета ГД Антон Морозов (ЛДПР) считает, что преждевременно говорить о каком-либо значимом сигнале в изменении отношений с ПАСЕ в связи с... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T21:02
2021-09-06T21:02
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
антон морозов
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Член международного комитета ГД Антон Морозов (ЛДПР) считает, что преждевременно говорить о каком-либо значимом сигнале в изменении отношений с ПАСЕ в связи с намерениями наблюдателей приехать для оценки выборов в Госдуму РФ.В понедельник стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов. В миссию войдет пять человек."Думаю, что преждевременно говорить о том, что это какой-то значимый сигнал, и нужна длительная кропотливая работа по выстраиванию конструктивных взаимоотношений на взаимоуважительной основе", - заявил депутат РИА Новости.По его словам, Россия "заинтересована в целом" во взаимоотношениях с ПАСЕ."Это нужный европейский институт парламентский, и то, что они первоначально устраивали демарши, сообщая, что не будут отправлять наблюдателей в Россию, это выглядело неприемлемым с их стороны. Проблем не будет, эти пять человек отработают и смогут представить достоверный отчет для своего руководства", - также сообщил Морозов.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210906/nablyudateli-1748928788.html
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политика, госдума рф, выборы в государственную думу, антон морозов, россия
21:02 06.09.2021
 
В Госдуме призвали не обольщаться приездом наблюдателей ПАСЕ

Депутат Морозов: преждевременно говорить о движении вперед из-за приезда наблюдателей ПАСЕ

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Член международного комитета ГД Антон Морозов (ЛДПР) считает, что преждевременно говорить о каком-либо значимом сигнале в изменении отношений с ПАСЕ в связи с намерениями наблюдателей приехать для оценки выборов в Госдуму РФ.
В понедельник стало известно, что наблюдатели Парламентской ассамблеи Совета Европы отправятся в Москву 17-19 сентября для оценки парламентских выборов. В миссию войдет пять человек.
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"Думаю, что преждевременно говорить о том, что это какой-то значимый сигнал, и нужна длительная кропотливая работа по выстраиванию конструктивных взаимоотношений на взаимоуважительной основе", - заявил депутат РИА Новости.
По его словам, Россия "заинтересована в целом" во взаимоотношениях с ПАСЕ.
"Это нужный европейский институт парламентский, и то, что они первоначально устраивали демарши, сообщая, что не будут отправлять наблюдателей в Россию, это выглядело неприемлемым с их стороны. Проблем не будет, эти пять человек отработают и смогут представить достоверный отчет для своего руководства", - также сообщил Морозов.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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ПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуАнтон МорозовРоссия
 
 
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