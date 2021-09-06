https://ria.ru/20210906/mishustin-1748942449.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве - РИА Новости, 06.09.2021
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:34
2021-09-06T22:34
2021-09-06T22:34
союзное государство
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белоруссия
михаил мишустин
россия
роман головченко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов и углубление интеграции в Союзном государстве, сообщила пресс-служба кабмина РФ.Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в понедельник."Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьеры уделили особое внимание задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии.
https://ria.ru/20210831/integratsiya-1747964320.html
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в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия, роман головченко
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве
Премьеры России и Белоруссии обсудили углубление интеграции в Союзном государстве