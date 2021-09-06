Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20210906/mishustin-1748942449.html
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве - РИА Новости, 06.09.2021
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве
Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T22:34
2021-09-06T22:34
союзное государство
в мире
белоруссия
михаил мишустин
россия
роман головченко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_4fe318f6c578305b1b5a70e735a1f1e3.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов и углубление интеграции в Союзном государстве, сообщила пресс-служба кабмина РФ.Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в понедельник."Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.Отмечается, что премьеры уделили особое внимание задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии.
https://ria.ru/20210831/integratsiya-1747964320.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740875612_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_68795f447c828e9cc1bdc309a8794a72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, михаил мишустин, россия, роман головченко
22:34 06.09.2021
 
Мишустин обсудил с премьером Белоруссии интеграцию в Союзном государстве

Премьеры России и Белоруссии обсудили углубление интеграции в Союзном государстве

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
 Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко обсудили сотрудничество, реализацию крупных совместных проектов и углубление интеграции в Союзном государстве, сообщила пресс-служба кабмина РФ.
Телефонный разговор Мишустина с Головченко состоялся в понедельник.
"Главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества и ход реализации крупных совместных проектов в различных областях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что премьеры уделили особое внимание задачам углубления интеграции в Союзном государстве России и Белоруссии.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 31.08.2021
31 августа, 12:10Союзное государство
Москва и Минск согласуют последнюю дорожную карту экономической интеграции
 
Союзное государствоВ миреБелоруссияМихаил МишустинРоссияРоман Головченко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния