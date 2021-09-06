https://ria.ru/20210906/mintrud-1748867027.html

Минтруд назвал самые травмоопасные профессии

Минтруд назвал самые травмоопасные профессии - РИА Новости, 06.09.2021

Минтруд назвал самые травмоопасные профессии

Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда, заявил первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:10

2021-09-06T14:10

2021-09-06T14:10

общество

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

алексей вовченко

россия

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СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда, заявил первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко."Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых", - заявил он журналистам.Вовченко добавил, что наименее опасной сферой является офисная работа. По его словам, также есть устойчивый тренд на снижение травматизма в РФ.

https://ria.ru/20210903/predprinimatelstvo-1748452333.html

россия

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2021

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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия