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Минтруд назвал самые травмоопасные профессии
Минтруд назвал самые травмоопасные профессии - РИА Новости, 06.09.2021
Минтруд назвал самые травмоопасные профессии
Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда, заявил первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:10
2021-09-06T14:10
общество
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
алексей вовченко
россия
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СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда, заявил первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко."Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых", - заявил он журналистам.Вовченко добавил, что наименее опасной сферой является офисная работа. По его словам, также есть устойчивый тренд на снижение травматизма в РФ.
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общество, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), алексей вовченко, россия
14:10 06.09.2021
 
Минтруд назвал самые травмоопасные профессии

Минтруд: строительство и транспорт являются самыми травмоопасными сферами труда

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда, заявил первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко.
"Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма - это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых", - заявил он журналистам.
Вовченко добавил, что наименее опасной сферой является офисная работа. По его словам, также есть устойчивый тренд на снижение травматизма в РФ.
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