https://ria.ru/20210906/miass-1748838967.html
Суд вынес приговор жителю Миасса, убившему шесть человек за две недели
Суд вынес приговор жителю Миасса, убившему шесть человек за две недели - РИА Новости, 06.09.2021
Суд вынес приговор жителю Миасса, убившему шесть человек за две недели
Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Миасс Челябинской области Анатолию Шанаурову, который в июле 2020 года убил шесть человек за то, что они... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:51
2021-09-06T11:51
2021-09-06T11:51
происшествия
челябинская область
миасс
челябинский областной суд
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости. Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Миасс Челябинской области Анатолию Шанаурову, который в июле 2020 года убил шесть человек за то, что они вели асоциальный образ жизни или злоупотребляли спиртным, сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского облсуда.По данным суда, Шанауров имеет среднее образование, холост, не трудоустроен, ранее не судим. Подсудимый разработал план нападения и убийства лиц, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих спиртными напитками из-за неприязни к ним.Так, в июле 2020 года (по данным прокуратуры региона – с 11 по 29 июля) в Миассе вечерами он выходил на улицу, взяв с собой молоток и алкоголь, знакомился с мужчинами и предлагал им выпить в уединённом месте. После того, как потерпевшие пьянели, Шанауров много раз бил их по голове молотком, а тело скрывал в кустах. Также в ходе обыска в доме у подсудимого был обнаружен пистолет, относящийся к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия, пригодного для выстрелов."Сегодня Челябинский областной суд огласил приговор Анатолию Шанаурову, 1990 года рождения. Шанаурову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.В суде Шанауров вину в преступлениях признал полностью, в качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, активное способствование следствию.Он признан виновным в умышленном причинении смерти шести лицам (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), уточняется в сообщении.Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, добавляется в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/ubiystvo-1748701284.html
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происшествия, челябинская область, миасс, челябинский областной суд, россия
Суд вынес приговор жителю Миасса, убившему шесть человек за две недели
Житель Миасса получил пожизненный срок за убийство шести человек
ЧЕЛЯБИНСК, 6 сен – РИА Новости.
Суд назначил пожизненное лишение свободы жителю города Миасс Челябинской области
Анатолию Шанаурову, который в июле 2020 года убил шесть человек за то, что они вели асоциальный образ жизни или злоупотребляли спиртным, сообщила в понедельник пресс-служба Челябинского облсуда.
По данным суда, Шанауров имеет среднее образование, холост, не трудоустроен, ранее не судим. Подсудимый разработал план нападения и убийства лиц, ведущих асоциальный образ жизни или злоупотребляющих спиртными напитками из-за неприязни к ним.
Так, в июле 2020 года (по данным прокуратуры региона – с 11 по 29 июля) в Миассе вечерами он выходил на улицу, взяв с собой молоток и алкоголь, знакомился с мужчинами и предлагал им выпить в уединённом месте. После того, как потерпевшие пьянели, Шанауров много раз бил их по голове молотком, а тело скрывал в кустах. Также в ходе обыска в доме у подсудимого был обнаружен пистолет, относящийся к категории самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия, пригодного для выстрелов.
"Сегодня Челябинский областной суд
огласил приговор Анатолию Шанаурову, 1990 года рождения. Шанаурову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
В суде Шанауров вину в преступлениях признал полностью, в качестве смягчающих вину обстоятельств суд учел признание вины, явку с повинной, активное способствование следствию.
Он признан виновным в умышленном причинении смерти шести лицам (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ
) и незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ), уточняется в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в коллегию по уголовным делам Второго апелляционного суда общей юрисдикции, добавляется в сообщении.