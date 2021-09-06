https://ria.ru/20210906/mh17-1748882956.html
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17 - РИА Новости, 06.09.2021
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17
Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 в 2014 году на востоке Украины был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:30
2021-09-06T15:30
2021-09-06T15:30
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украина
нидерланды
донецкая область
крушение малайзийского boeing под донецком
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
mh17. расследование
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 в 2014 году на востоке Украины был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сказал, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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в мире, украина, нидерланды, донецкая область, крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование
В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17
Прокуратура: умерший свидетель по делу МН17 был экспертом со стороны защиты Пулатова
СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова.
Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 в 2014 году на востоке Украины
был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов
Брехтье ван де Мосдейк.
Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сказал, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался
.
"Упомянутый человек был свидетелем-экспертом, которого требовала допросить защита господина Пулатова, а не обвинение", - заявила агентству ван де Мосдейк.
Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня началось рассмотрение дела по существу.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области
Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.
Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.