https://ria.ru/20210906/mh17-1748882956.html

В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17

В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17 - РИА Новости, 06.09.2021

В Нидерландах уточнили личность умершего свидетеля по делу МН17

Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 в 2014 году на востоке Украины был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:30

2021-09-06T15:30

2021-09-06T15:30

в мире

украина

нидерланды

донецкая область

крушение малайзийского boeing под донецком

авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)

mh17. расследование

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 6 сен - РИА Новости, Анастасия Иванова. Скончавшийся свидетель по делу о крушении рейса МН17 в 2014 году на востоке Украины был экспертом, которого требовала допросить защита россиянина Олега Пулатова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк.Слушания по делу об авиакатастрофе по существу возобновились в понедельник в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом. В ходе заседания председательствующий судья Хендрик Стинхейс сказал, что один из свидетелей по делу о крушении рейса MH17 скончался.Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно. С 8 июня началось рассмотрение дела по существу.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины в зоне вооруженного конфликта между самопровозглашенными ДНР и ЛНР и украинскими военными. На борту находились 298 человек, из которых 192 – граждане Нидерландов, 44 – Малайзии, 27 - Австралии, 12 индонезийцев, 10 британцев, четверо бельгийцев, четверо немцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один – Новой Зеландии. Все они погибли.Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20200309/1568240104.html

https://ria.ru/20210722/mh17-1742332276.html

украина

нидерланды

донецкая область

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в мире, украина, нидерланды, донецкая область, крушение малайзийского boeing под донецком, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), mh17. расследование