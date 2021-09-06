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В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки - РИА Новости, 06.09.2021
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:52
2021-09-06T20:26
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений, которого добавили в чаты студентов, хамит однокурсницам дочери.Как заявили РИА Новости в пресс-службе факультета, никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от учащихся не поступало."Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — добавили в пресс-службе.Там подчеркнули, что Теплякова и другие первокурсники сейчас осваивают нормы, процедуры и этику обучения в онлайне.На факультете выразили надежду, что студенты сформируют навыки, необходимые для эффективного взаимоуважительного и нетоксичного общения в соцсетях, в рамках дисциплины "Введение в профессию"."Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — заключили на психфаке.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.На факультете психологии МГУ выразили готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место девочке не удалось.В итоге ее отец заключил с вузом договор платном обучении.Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.
https://ria.ru/20210821/teplyakova-1746699733.html
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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия
16:52 06.09.2021 (обновлено: 20:26 06.09.2021)
 
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки

МГУ: жалоб на поведение отца Тепляковой от студентов психфака не поступало

© РИА Новости / Евгений Филиппов / Перейти в фотобанкМГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве.
МГУ имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве. - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Евгений Филиппов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений, которого добавили в чаты студентов, хамит однокурсницам дочери.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе факультета, никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от учащихся не поступало.
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21 августа, 20:24
Сдавшая ЕГЭ в восемь лет девочка собралась окончить МГУ за два года
"Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что Теплякова и другие первокурсники сейчас осваивают нормы, процедуры и этику обучения в онлайне.
На факультете выразили надежду, что студенты сформируют навыки, необходимые для эффективного взаимоуважительного и нетоксичного общения в соцсетях, в рамках дисциплины "Введение в профессию".
"Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — заключили на психфаке.
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Отец девочки, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, высказался о ее трудоустройстве
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.
На факультете психологии МГУ выразили готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место девочке не удалось.
В итоге ее отец заключил с вузом договор платном обучении.
Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.
 
ОбществоМоскваМГУ имени М. В. ЛомоносоваРоссия
 
 
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