https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки - РИА Новости, 06.09.2021
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:52
2021-09-06T16:52
2021-09-06T20:26
общество
москва
мгу имени м. в. ломоносова
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a69b007543251d2664e0871a2355c7cf.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений, которого добавили в чаты студентов, хамит однокурсницам дочери.Как заявили РИА Новости в пресс-службе факультета, никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от учащихся не поступало."Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — добавили в пресс-службе.Там подчеркнули, что Теплякова и другие первокурсники сейчас осваивают нормы, процедуры и этику обучения в онлайне.На факультете выразили надежду, что студенты сформируют навыки, необходимые для эффективного взаимоуважительного и нетоксичного общения в соцсетях, в рамках дисциплины "Введение в профессию"."Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — заключили на психфаке.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.На факультете психологии МГУ выразили готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место девочке не удалось.В итоге ее отец заключил с вузом договор платном обучении.Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.
https://ria.ru/20210821/teplyakova-1746699733.html
https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748260829_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_a2488f474b601952289d3d11a1508b88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия
16:52 06.09.2021 (обновлено: 20:26 06.09.2021)
В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки
МГУ: жалоб на поведение отца Тепляковой от студентов психфака не поступало
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова
прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений, которого добавили в чаты студентов, хамит однокурсницам дочери.
Как заявили РИА Новости в пресс-службе факультета, никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от учащихся не поступало.
"Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — добавили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что Теплякова и другие первокурсники сейчас осваивают нормы, процедуры и этику обучения в онлайне.
На факультете выразили надежду, что студенты сформируют навыки, необходимые для эффективного взаимоуважительного и нетоксичного общения в соцсетях, в рамках дисциплины "Введение в профессию".
"Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — заключили на психфаке.
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.
На факультете психологии МГУ выразили готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место девочке не удалось.
В итоге ее отец заключил с вузом договор платном обучении.
Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.