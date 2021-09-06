https://ria.ru/20210906/mgu-1748901343.html

В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки

В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки - РИА Новости, 06.09.2021

В МГУ прокомментировали жалобы на отца девятилетней студентки

На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:52

2021-09-06T16:52

2021-09-06T20:26

общество

москва

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. На факультете психологии МГУ имени М. В. Ломоносова прокомментировали сообщения СМИ о том, что отец девятилетней первокурсницы Алисы Тепляковой Евгений, которого добавили в чаты студентов, хамит однокурсницам дочери.Как заявили РИА Новости в пресс-службе факультета, никаких официальных и неофициальных жалоб на нарушение учебного процесса от учащихся не поступало."Коммуникация в чатах, которая происходит за рамками образовательного процесса вне стен факультета и университета, не может регулироваться администрацией факультета", — добавили в пресс-службе.Там подчеркнули, что Теплякова и другие первокурсники сейчас осваивают нормы, процедуры и этику обучения в онлайне.На факультете выразили надежду, что студенты сформируют навыки, необходимые для эффективного взаимоуважительного и нетоксичного общения в соцсетях, в рамках дисциплины "Введение в профессию"."Мы также выражаем надежду на профессионализм отца Алисы Тепляковой и всех участников в процессе сетевой коммуникации, в том числе вне стен факультета. В то же время эта ситуация фактически является своего рода вызовом для студентов при освоении этических аспектов будущей профессии психолога", — заключили на психфаке.Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике.На факультете психологии МГУ выразили готовность принять абитуриентку, если она справится с вступительными экзаменами. Однако поступить на бюджетное место девочке не удалось.В итоге ее отец заключил с вузом договор платном обучении.Теплякова получила студенческий билет МГУ и приступила к занятиям 2 сентября вместе со всеми первокурсниками.

https://ria.ru/20210821/teplyakova-1746699733.html

https://ria.ru/20210819/teplyakova-1746300694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия