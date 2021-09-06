https://ria.ru/20210906/metro-1748926978.html
Движение на Сокольнической линии метро восстановили
Движение на Сокольнической линии метро восстановили - РИА Новости, 06.09.2021
Движение на Сокольнической линии метро восстановили
Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:02
2021-09-06T19:02
2021-09-06T19:09
москва
происшествия
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта."Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что станция открыта для пассажиров.Ранее дептранс сообщил, что вечером в понедельник не было движения на Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до "Университета" из-за проверки состава поезда. По данным экстренных служб, людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского", она была закрыта на вход и выход.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, на "красной" линии метро в поезде, следовавшем в сторону центра, произошло возгорание.
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москва, происшествия, общество
19:02 06.09.2021 (обновлено: 19:09 06.09.2021)
Движение на Сокольнической линии метро восстановили
Дептранс: движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро восстановили
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
"Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено", - говорится в Telegram-канале
дептранса.
Отмечается, что станция открыта для пассажиров.
Ранее дептранс сообщил, что вечером в понедельник не было движения на Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до "Университета" из-за проверки состава поезда. По данным экстренных служб, людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского", она была закрыта на вход и выход.
Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, на "красной" линии метро в поезде, следовавшем в сторону центра, произошло возгорание.