https://ria.ru/20210906/metro-1748926978.html

Движение на Сокольнической линии метро восстановили

Движение на Сокольнической линии метро восстановили - РИА Новости, 06.09.2021

Движение на Сокольнической линии метро восстановили

Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:02

2021-09-06T19:02

2021-09-06T19:09

москва

происшествия

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение на юго-западном участке Сокольнической линии метро Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта."Движение на юго-западном участке Сокольнической линии (1) восстановлено", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что станция открыта для пассажиров.Ранее дептранс сообщил, что вечером в понедельник не было движения на Сокольнической линии метро от станции "Юго-Западная" до "Университета" из-за проверки состава поезда. По данным экстренных служб, людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского", она была закрыта на вход и выход.Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, на "красной" линии метро в поезде, следовавшем в сторону центра, произошло возгорание.

https://ria.ru/20210812/moskva-1745461682.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия, общество