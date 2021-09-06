https://ria.ru/20210906/metro-1748924553.html

Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей

Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей - РИА Новости, 06.09.2021

Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей

Движения нет на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Юго-Западной" до "Университета" из-за проверки состава поезда, в обратном направлении поезда... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T18:46

2021-09-06T18:46

2021-09-06T19:33

происшествия

московский метрополитен

москва

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движения нет на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Юго-Западной" до "Университета" из-за проверки состава поезда, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает столичный департамент транспорта."На Сокольнической линии (1) нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами", - говорится в Telegram-канале дептранса.Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве, она закрыта на вход и выход. Поезда по направлению из центра проезжают станцию без остановки. Отмечается, что сотрудники делают всё для скорейшего восстановления движения.Возгорание произошло в понедельник в последнем вагоне поезда, следовавшего в сторону центра, на станции "Проспект Вернадского". Всех пассажиров эвакуировали, станция была закрыта на вход и выход.Машинисты сами ликвидировали загорание, очаг которого мог находиться под вагоном в районе расположения электрооборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

https://ria.ru/20210906/metro-1748926978.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, московский метрополитен, москва, россия