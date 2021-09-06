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Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей
Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей - РИА Новости, 06.09.2021
Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей
Движения нет на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Юго-Западной" до "Университета" из-за проверки состава поезда, в обратном направлении поезда... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:46
2021-09-06T19:33
происшествия
московский метрополитен
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россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движения нет на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Юго-Западной" до "Университета" из-за проверки состава поезда, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает столичный департамент транспорта."На Сокольнической линии (1) нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами", - говорится в Telegram-канале дептранса.Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве, она закрыта на вход и выход. Поезда по направлению из центра проезжают станцию без остановки. Отмечается, что сотрудники делают всё для скорейшего восстановления движения.Возгорание произошло в понедельник в последнем вагоне поезда, следовавшего в сторону центра, на станции "Проспект Вернадского". Всех пассажиров эвакуировали, станция была закрыта на вход и выход.Машинисты сами ликвидировали загорание, очаг которого мог находиться под вагоном в районе расположения электрооборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
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происшествия, московский метрополитен, москва, россия
18:46 06.09.2021 (обновлено: 19:33 06.09.2021)
 
Со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве эвакуировали людей

В Московском метро приостановлено движение поездов между "Юго-Западной" и "Университетом"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗнак Московского метро
Знак Московского метро - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движения нет на Сокольнической линии метро Москвы от станции "Юго-Западной" до "Университета" из-за проверки состава поезда, в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, сообщает столичный департамент транспорта.
"На Сокольнической линии (1) нет движения от "Юго-Западной" до "Университета" для проверки одного состава. В обратном направлении — движение с увеличенными интервалами", - говорится в Telegram-канале дептранса.
Людей эвакуировали со станции метро "Проспект Вернадского" в Москве, она закрыта на вход и выход. Поезда по направлению из центра проезжают станцию без остановки. Отмечается, что сотрудники делают всё для скорейшего восстановления движения.
Возгорание произошло в понедельник в последнем вагоне поезда, следовавшего в сторону центра, на станции "Проспект Вернадского". Всех пассажиров эвакуировали, станция была закрыта на вход и выход.
Машинисты сами ликвидировали загорание, очаг которого мог находиться под вагоном в районе расположения электрооборудования, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
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