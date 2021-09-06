https://ria.ru/20210906/merlin-1748496866.html

Эксперты расшифровали 770-летний манускрипт о волшебнике Мерлине

Эксперты расшифровали 770-летний манускрипт о волшебнике Мерлине - РИА Новости, 06.09.2021

Эксперты расшифровали 770-летний манускрипт о волшебнике Мерлине

Экспертам удалось расшифровать 770-летний манускрипт, в котором рассказывается о волшебнике Мерлине и короле Артуре, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T07:37

2021-09-06T07:37

2021-09-06T07:37

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Экспертам удалось расшифровать 770-летний манускрипт, в котором рассказывается о волшебнике Мерлине и короле Артуре, сообщает Daily Mail. Рукопись была найдена в 2019 году в Бристольской центральной библиотеке. Ее фрагменты были вклеены в четырехтомник работ французского философа Жана Жерсона, опубликованный в 1494-1502 годах.Ученые пришли к выводу, что обнаруженные тексты послужили источником для книги "Смерть Артура" (впервые опубликована в 1485) сэра Томаса Мэлори, в которой собраны многие пересказы легенд о короле Артуре. "Палеографический (почерковедческий) анализ позволил нам датировать манускрипт 1250-1275 годами нашей эры, — делится профессор Лия Тетер, президент Международного общества короля Артура. — Рукопись была создана примерно в 1220-1225 годах, а это говорит о том, что она ровесница оригинальных сказаний".Исследователи смогли прочитать поврежденные куски текста и определить, какие чернила использовали писцы. Они также выявили различия в сюжете между более поздними вариантами легенды о короле Артуре и бристольской рукописью. Например, в старой версии подробнее описываются бои. Также в поздних пересказах противник Артура — король Клаудас — оказывается ранен в бедро. По мнению ученых, такая травма — метафора импотенции или кастрации. В расшифрованных текстах точная природа раны не была описана. Говорится в манускрипте и об отношениях Мерлина и Владычицы Озера. Во многих новых версиях легенды Вивиан соблазняет волшебника, запирает его в башне, где они занимаются любовью, а потом оставляет его медленно умирать. Рассказ в бристольской рукописи звучит мягче. Мерлин проводит с Владычицей Озера неделю и очевидно влюбляется в нее. Однако он сопротивляется тому, чтобы переспать с ней, прежде чем возвращается на сторону Артура.

https://ria.ru/20201015/shekspir-1579910802.html

https://ria.ru/20210304/nabokov-1599963312.html

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