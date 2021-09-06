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Майнеры распродают жесткие диски из-за краха новой криптовалюты

Майнеры распродают жесткие диски из-за краха новой криптовалюты - РИА Новости, 06.09.2021

Майнеры распродают жесткие диски из-за краха новой криптовалюты

Криптовалюта Chia, для добычи которой требуются накопители данных, не оправдала ожидания майнеров. О проблемах монеты и ее добытчиков сообщает VNExpress. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:23

2021-09-06T16:23

2021-09-06T16:23

наука

технологии

криптовалюта

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Криптовалюта Chia, для добычи которой требуются накопители данных, не оправдала ожидания майнеров. О проблемах монеты и ее добытчиков сообщает VNExpress.Токен, появившийся весной 2021 года, вызвал на старте ажиотаж и подавал хорошие надежды для майнеров — пиковая стоимость монеты составляла 1685 долларов (123 000 рублей по текущему курсу). Однако котировки быстро начали снижаться и к сентябрю за Chia давали 220 долларов.По задумке создателей токенов, майнить Chia нужно с помощью накопителей, причем медленные, но с большим ресурсом жесткие диски оказались для этого лучше приспособлены. Криптодобытчики, создавшие дефицит накопителей несколько месяцев назад, теперь распродают оборудование в несколько раз дешевле, чем его покупали. Спад особенно затронул майнеров Юго-Восточной Азии, где монета была популярна.Эксперты не советуют приобретать компьютерное "железо", побывавшее в майнерских фермах — большая скидка не компенсирует непредсказуемый остаточной ресурс накопителя.

https://ria.ru/20210905/bitkoin-1748737981.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, криптовалюта