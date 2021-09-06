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Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления
Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления - РИА Новости, 06.09.2021
Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления
Бойцы движения "Талибан"* заявили о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда-младшего. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:23
2021-09-06T16:23
2021-09-06T16:23
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Бойцы движения "Талибан"* заявили о захвате мавзолея Ахмада Шаха Масуда, отца лидера сопротивления в провинции Панджшер Ахмада Масуда-младшего.На видео, опубликованном боевиками, показана пустая площадь перед мавзолеем. Талибам не оказывается никакое противодействие.Мавзолей Масуда находится в восьми километрах от Базарака, где находится административный центр Пандшера.Ранее представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари заявил, что большая часть этого района и прилегающие долины контролируются силами движения.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, россия, ахмад масуд
Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления
Талибы заявили о захвате мавзолея отца лидера сопротивления Ахмада Масуда