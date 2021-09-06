https://ria.ru/20210906/lukashenko-1748839148.html

Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере

Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере - РИА Новости, 06.09.2021

Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:52

2021-09-06T11:52

2021-09-06T11:52

экономика

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

белоруснефть

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере.Как отмечает сайт президента Беларуси, в понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Главное, чего он требует - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии."Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Лукашенко.Президент с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 миллионов тонн нефти."Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210721/uglevodorody-1742296052.html

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экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, белоруснефть, россия