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Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере - РИА Новости, 06.09.2021
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:52
2021-09-06T11:52
экономика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
белоруснефть
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере.Как отмечает сайт президента Беларуси, в понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Главное, чего он требует - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии."Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Лукашенко.Президент с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 миллионов тонн нефти."Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - добавил глава государства.
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экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, белоруснефть, россия
11:52 06.09.2021
 
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере

Президент Белоруссии Лукашенко: на встрече с Путиным обсудим вопросы в нефтяной сфере

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере.
Как отмечает сайт президента Беларуси, в понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Главное, чего он требует - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии.
"Надо каждый год добавлять. И не только за рубежом. Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - приводит сайт Лукашенко слова главы государства.
"Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Лукашенко.
Президент с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 миллионов тонн нефти.
"Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - добавил глава государства.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
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