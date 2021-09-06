https://ria.ru/20210906/lukashenko-1748839148.html
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере - РИА Новости, 06.09.2021
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:52
2021-09-06T11:52
2021-09-06T11:52
экономика
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
белоруснефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741119667_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_0c8722cbb13a07fd727f70be187e8993.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным может обсудить вопросы в нефтяной сфере.Как отмечает сайт президента Беларуси, в понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Главное, чего он требует - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии."Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Лукашенко.Президент с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 миллионов тонн нефти."Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20210721/uglevodorody-1742296052.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741119667_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_69bca0e3904ad503fa79b641a2ea211d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, белоруснефть, россия
Лукашенко планирует на встрече с Путиным обсудить вопросы в нефтяной сфере
Президент Белоруссии Лукашенко: на встрече с Путиным обсудим вопросы в нефтяной сфере
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что в ходе назначенной на 9 сентября встрече с президентом России Владимиром Путиным
может обсудить вопросы в нефтяной сфере.
Как отмечает сайт
президента Беларуси
, в понедельник Лукашенко принимает с докладом генерального директора ПО "Белоруснефть
" Александра Ляхова. Президент Белоруссии заявил, что не имеет больших претензий к работе ПО "Белоруснефть". Главное, чего он требует - чтобы компания каждый год добавляла в своем развитии.
"Надо каждый год добавлять. И не только за рубежом. Хотя вы, конечно, молодцы, что развернулись в Российской Федерации. От ремонта скважин вы пошли в добычу нефти. Расскажите, как там идут дела. Мне это весьма важно перед встречей с президентом России. Возможно, у вас будут какие-то предложения, которые интересны будут для России и Беларуси. Мы с ним обсудим", - приводит сайт
Лукашенко слова главы государства.
"Вы начали добывать нефть в Российской Федерации. Если нужна какая-то там поддержка и у вас будут предложения, я готов к этому подключиться", - добавил Лукашенко.
Президент с сожалением вспомнил, как раньше в Белоруссии добывали свыше 8 миллионов тонн нефти.
"Печальный момент в работе компании. Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время (до нас с вами еще) добывали свыше 8 миллионов тонн нефти. Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 миллионов тонн нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - добавил глава государства.