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Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии

Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 06.09.2021

Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии

Первой жертвой концертины - колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, стал лось, сообщает белорусский... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:44

2021-09-06T13:44

2021-09-06T13:44

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литва

белоруссия

беженцы

мигранты

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первой жертвой концертины - колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, стал лось, сообщает белорусский Госпогранкомитет.Отмечается, что инцидент произошел утром в субботу на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место происшествия были вызваны представители государственной инспекции охраны животного и растительного мира. По данным ведомства, животное потеряло много крови и погибло.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.

литва

белоруссия

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в мире, литва, белоруссия, беженцы, мигранты