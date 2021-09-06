Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии
Лось стал первой жертвой колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии
© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первой жертвой концертины - колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, стал лось, сообщает белорусский Госпогранкомитет.
"На литовско-белорусской границе, которую "гостеприимная" Литва старательно огораживает колючей проволокой, появились первые жертвы. Лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь", - говорится в сообщении комитета в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел утром в субботу на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место происшествия были вызваны представители государственной инспекции охраны животного и растительного мира. По данным ведомства, животное потеряло много крови и погибло.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.