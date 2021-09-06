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Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии
Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии - РИА Новости, 06.09.2021
Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии
Первой жертвой концертины - колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, стал лось, сообщает белорусский... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:44
2021-09-06T13:44
в мире
литва
белоруссия
беженцы
мигранты
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первой жертвой концертины - колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, стал лось, сообщает белорусский Госпогранкомитет.Отмечается, что инцидент произошел утром в субботу на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место происшествия были вызваны представители государственной инспекции охраны животного и растительного мира. По данным ведомства, животное потеряло много крови и погибло.В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
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в мире, литва, белоруссия, беженцы, мигранты
13:44 06.09.2021
 
Лось запутался в колючей проволоке на границе Литвы и Белоруссии

Лось стал первой жертвой колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией
Литовские пограничники патрулируют участок на границе с Белоруссией - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Первой жертвой концертины - колючей проволоки, которой Литва отгораживается от Белоруссии из-за наплыва мигрантов, стал лось, сообщает белорусский Госпогранкомитет.
"На литовско-белорусской границе, которую "гостеприимная" Литва старательно огораживает колючей проволокой, появились первые жертвы. Лось запутался в ограждении при переходе из Литвы в Беларусь", - говорится в сообщении комитета в Telegram.
Отмечается, что инцидент произошел утром в субботу на участке погранзаставы "Заболоть" Лидского пограничного отряда. На место происшествия были вызваны представители государственной инспекции охраны животного и растительного мира. По данным ведомства, животное потеряло много крови и погибло.
В последнее время Литва, Латвия и Польша заявляют о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Литва возводит забор на границе с Белоруссией с использованием концертины, чтобы помешать нелегальным мигрантам в пересечении границы и попадании на территорию Литвы.
 
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