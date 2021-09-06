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Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила
Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 06.09.2021
Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила
Увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила, грозит югу европейской части России в сентябре и октябре, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:14
2021-09-06T14:14
2021-09-06T14:14
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила, грозит югу европейской части России в сентябре и октябре, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в сентябре-октябре текущего года на юге европейской части Российской Федерации из-за высокой температуры и влажности воздуха прогнозируется увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила", - говорится на сайте института.Заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, а также привести к гибели."Летальность составляет до 14%. Так, в 2010 году в результате эпидемической вспышки этой лихорадки только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания людей", - приводятся на сайте слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.
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общество, волгоградская область, здоровье - общество, россия, внии гочс
Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила
Ученые предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила на юге России