https://ria.ru/20210906/likhoradka-1748867740.html

Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила

Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила - РИА Новости, 06.09.2021

Россиян предупредили о риске распространения лихорадки Западного Нила

Увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила, грозит югу европейской части России в сентябре и октябре, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:14

2021-09-06T14:14

2021-09-06T14:14

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волгоградская область

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила, грозит югу европейской части России в сентябре и октябре, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС)."Ученые ВНИИ ГОЧС отмечают, что в сентябре-октябре текущего года на юге европейской части Российской Федерации из-за высокой температуры и влажности воздуха прогнозируется увеличение численности комаров, переносящих лихорадку Западного Нила", - говорится на сайте института.Заболевание может сопровождаться поражением центральной нервной системы человека, а также привести к гибели."Летальность составляет до 14%. Так, в 2010 году в результате эпидемической вспышки этой лихорадки только на территории Волгоградской области было зарегистрировано 413 случаев заболевания людей", - приводятся на сайте слова исполняющего обязанности начальника института Владимира Мошкова.

https://radiosputnik.ria.ru/20210831/denge-1747992578.html

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общество, волгоградская область, здоровье - общество, россия, внии гочс