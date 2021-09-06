https://ria.ru/20210906/lekarstva-1748856682.html

Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств - РИА Новости, 06.09.2021

Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи фармацевтических препаратов, доставка безрецептурных лекарств в настоящее время доступна... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:09

2021-09-06T13:09

2021-09-06T13:09

общество

московская область (подмосковье)

москва

wildberries

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи фармацевтических препаратов, доставка безрецептурных лекарств в настоящее время доступна жителям Москвы и Московской области, в дальнейшем ее планируется запустить и в других городах, говорится в сообщении компании."С сентября на Wildberries стартовали продажи популярных медицинских препаратов - антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и многих других. Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов. ... В настоящий момент доставка лекарств доступна по Москве и Московской области. В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны", - говорится в сообщении.Продажа и доставка препаратов производится напрямую от аптечных сетей. "Первыми партнерами компании стали сети аптек "Самсон Фарма" и "Монастырев.рф". В соответствии с планами компании, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет активно расти", - отмечает онлайн-ритейлер.Wildberries относит данную категорию товаров к социально значимым, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем). "В 2020 году продажи товаров для здоровья на Wildberries увеличились на 2778%, мы доставляли покупателям маски, перчатки, медицинскую технику, ортопедические товары", - указывает пресс-служба компании.Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).

https://radiosputnik.ria.ru/20210602/lekarstva-1735239337.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), москва, wildberries, татьяна бакальчук