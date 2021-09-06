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Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств
Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств - РИА Новости, 06.09.2021
Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств
Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи фармацевтических препаратов, доставка безрецептурных лекарств в настоящее время доступна... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:09
2021-09-06T13:09
общество
московская область (подмосковье)
москва
wildberries
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи фармацевтических препаратов, доставка безрецептурных лекарств в настоящее время доступна жителям Москвы и Московской области, в дальнейшем ее планируется запустить и в других городах, говорится в сообщении компании."С сентября на Wildberries стартовали продажи популярных медицинских препаратов - антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и многих других. Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов. ... В настоящий момент доставка лекарств доступна по Москве и Московской области. В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны", - говорится в сообщении.Продажа и доставка препаратов производится напрямую от аптечных сетей. "Первыми партнерами компании стали сети аптек "Самсон Фарма" и "Монастырев.рф". В соответствии с планами компании, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет активно расти", - отмечает онлайн-ритейлер.Wildberries относит данную категорию товаров к социально значимым, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем). "В 2020 году продажи товаров для здоровья на Wildberries увеличились на 2778%, мы доставляли покупателям маски, перчатки, медицинскую технику, ортопедические товары", - указывает пресс-служба компании.Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), москва, wildberries, татьяна бакальчук
13:09 06.09.2021
 
Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

Онлайн-ретейлер Wildberries запустил продажи безрецептурных лекарств

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСотрудник держит в ладонях лекарственные препараты
Сотрудник держит в ладонях лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Крупнейший российский интернет-ритейлер Wildberries запустил продажи фармацевтических препаратов, доставка безрецептурных лекарств в настоящее время доступна жителям Москвы и Московской области, в дальнейшем ее планируется запустить и в других городах, говорится в сообщении компании.
"С сентября на Wildberries стартовали продажи популярных медицинских препаратов - антигистаминных, болеутоляющих, дерматологических и многих других. Курьерская доставка осуществляется в течение 24 часов. ... В настоящий момент доставка лекарств доступна по Москве и Московской области. В будущем онлайн-ритейлер запустит доставку медпрепаратов и в других городах страны", - говорится в сообщении.
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Продажа и доставка препаратов производится напрямую от аптечных сетей. "Первыми партнерами компании стали сети аптек "Самсон Фарма" и "Монастырев.рф". В соответствии с планами компании, число продавцов лекарственных препаратов на онлайн-площадке будет активно расти", - отмечает онлайн-ритейлер.
Wildberries относит данную категорию товаров к социально значимым, поэтому торговая комиссия онлайн-площадки составляет 5% (с учетом эквайринговых сборов платежных систем). "В 2020 году продажи товаров для здоровья на Wildberries увеличились на 2778%, мы доставляли покупателям маски, перчатки, медицинскую технику, ортопедические товары", - указывает пресс-служба компании.
Онлайн-ритейлер Wildberries основан в 2004 году. Общий оборот по итогам 2020 года, по оценке самого онлайн-магазина, вырос почти вдвое и достиг 437,2 миллиарда рублей. Wildberries работает на рынках 14 стран. Владельцы операционной структуры компании, ООО "Вайлдберриз", - Татьяна Бакальчук (99%) и Владислав Бакальчук (1%).
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваWildberriesТатьяна Бакальчук
 
 
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