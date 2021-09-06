https://ria.ru/20210906/lavrov-1748883666.html
Лавров назвал любимые книги
Лавров назвал любимые книги - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров назвал любимые книги
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:33
2021-09-06T15:33
2021-09-06T15:45
общество
сергей лавров
россия
культура
книги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать."Для себя редко что удается прочитать, но старюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский, но такой вывод я делаю, читая современников, о которых я упомянул, ряд других, немножко такое, знаете, упадническое настроение, такое черное искусство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-подхода, "какие книги любите читать не по работе, а для себя"."Русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране, но Чехов делал это, для меня, по крайней мере, понятнее и интереснее. Так что полистав современников, иногда возвращаюсь к классикам", - рассказал министр.
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html
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общество, сергей лавров, россия, книги
15:33 06.09.2021 (обновлено: 15:45 06.09.2021)
Лавров назвал любимые книги
Лавров: редко удается читать, но слежу за Пелевиным, Сорокиным, Глуховским