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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/lavrov-1748883666.html
Лавров назвал любимые книги
Лавров назвал любимые книги - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров назвал любимые книги
Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:33
2021-09-06T15:45
общество
сергей лавров
россия
культура
книги
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать."Для себя редко что удается прочитать, но старюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский, но такой вывод я делаю, читая современников, о которых я упомянул, ряд других, немножко такое, знаете, упадническое настроение, такое черное искусство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-подхода, "какие книги любите читать не по работе, а для себя"."Русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране, но Чехов делал это, для меня, по крайней мере, понятнее и интереснее. Так что полистав современников, иногда возвращаюсь к классикам", - рассказал министр.
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общество, сергей лавров, россия, книги
15:33 06.09.2021 (обновлено: 15:45 06.09.2021)
 
Лавров назвал любимые книги

Лавров: редко удается читать, но слежу за Пелевиным, Сорокиным, Глуховским

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать.
"Для себя редко что удается прочитать, но старюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский, но такой вывод я делаю, читая современников, о которых я упомянул, ряд других, немножко такое, знаете, упадническое настроение, такое черное искусство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-подхода, "какие книги любите читать не по работе, а для себя".
"Русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране, но Чехов делал это, для меня, по крайней мере, понятнее и интереснее. Так что полистав современников, иногда возвращаюсь к классикам", - рассказал министр.
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