https://ria.ru/20210906/lavrov-1748883666.html

Лавров назвал любимые книги

Лавров назвал любимые книги - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров назвал любимые книги

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:33

2021-09-06T15:33

2021-09-06T15:45

общество

сергей лавров

россия

культура

книги

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, какие книги любит читать."Для себя редко что удается прочитать, но старюсь следить за современными писателями: Пелевин, Сорокин, Глуховский, но такой вывод я делаю, читая современников, о которых я упомянул, ряд других, немножко такое, знаете, упадническое настроение, такое черное искусство", - сказал Лавров, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-подхода, "какие книги любите читать не по работе, а для себя"."Русской литературе всегда было присуще критически анализировать происходящее в стране, но Чехов делал это, для меня, по крайней мере, понятнее и интереснее. Так что полистав современников, иногда возвращаюсь к классикам", - рассказал министр.

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сергей лавров, россия, книги