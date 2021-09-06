https://ria.ru/20210906/kursy-1748730098.html

Аналитик рассказал о разных видах курсов валют

Аналитик рассказал о разных видах курсов валют - РИА Новости, 06.09.2021

Аналитик рассказал о разных видах курсов валют

Часто курс валют является разным в зависимости от того, в какой организации происходит обмен. Так, есть официальный курс Банка России, курсы покупки-продажи... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T03:15

2021-09-06T03:15

2021-09-06T03:15

экономика

рубль

доллар

санкт-петербургский государственный университет

россия

александр казанский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587629345_0:323:3018:2021_1920x0_80_0_0_23753fb330d3d201a3471d0faa61125f.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Часто курс валют является разным в зависимости от того, в какой организации происходит обмен. Так, есть официальный курс Банка России, курсы покупки-продажи иностранных валют коммерческими банками, а также биржевые курсы, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Курс валюты определяется посредством торгов на бирже. По итогам этих торгов Банк России формирует свой официальный курс.Этот показатель, пояснил эксперт, является, скорее, индикативным и используется для официального бухгалтерского учета операций хозяйствующих субъектов в иностранной валюте.Что касается курсов банков, то обычно курс покупки на два-четыре процента меньше курса Банка России, а курс продажи — на два-четыре процента больше, если не наблюдается резких биржевых "скачков", объяснил финансист.

https://ria.ru/20210904/rubl-1748665322.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, рубль, доллар, санкт-петербургский государственный университет, россия, александр казанский