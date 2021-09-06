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Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
Аналитик рассказал о разных видах курсов валют - РИА Новости, 06.09.2021
Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
Часто курс валют является разным в зависимости от того, в какой организации происходит обмен. Так, есть официальный курс Банка России, курсы покупки-продажи... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T03:15
2021-09-06T03:15
2021-09-06T03:15
экономика
рубль
доллар
санкт-петербургский государственный университет
россия
александр казанский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Часто курс валют является разным в зависимости от того, в какой организации происходит обмен. Так, есть официальный курс Банка России, курсы покупки-продажи иностранных валют коммерческими банками, а также биржевые курсы, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры теории кредита и финансового менеджмента экономического факультета СПбГУ Александр Казанский.Курс валюты определяется посредством торгов на бирже. По итогам этих торгов Банк России формирует свой официальный курс.Этот показатель, пояснил эксперт, является, скорее, индикативным и используется для официального бухгалтерского учета операций хозяйствующих субъектов в иностранной валюте.Что касается курсов банков, то обычно курс покупки на два-четыре процента меньше курса Банка России, а курс продажи — на два-четыре процента больше, если не наблюдается резких биржевых "скачков", объяснил финансист.
https://ria.ru/20210904/rubl-1748665322.html
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экономика, рубль, доллар, санкт-петербургский государственный университет, россия, александр казанский