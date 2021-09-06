https://ria.ru/20210906/kurily-1748934671.html

"Москва занервничает". Японцы придумали военный план по возвращению Курил

"Москва занервничает". Японцы придумали военный план по возвращению Курил - РИА Новости, 06.09.2021

"Москва занервничает". Японцы придумали военный план по возвращению Курил

Читателей японского портала Yahoo News возмутила новость о создании экономической зоны на Курилах, а также сообщения о военных учениях в этом районе. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T20:32

2021-09-06T20:32

2021-09-06T20:53

в мире

япония

владимир путин

курильские острова

россия

кацунобу като

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Читателей японского портала Yahoo News возмутила новость о создании экономической зоны на Курилах, а также сообщения о военных учениях в этом районе.Владимир Путин, выступая на ВЭФ 3 сентября, заявил, что на островах будет создан особый налоговый режим для российских бизнесменов и иностранных инвесторов, предусматривающий освобождение от налогов на десять лет. При этом генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като отметил, что инициативы Москвы не совпадают с позицией Токио."Нам надо развернуть корабли "Иджис" и построить военные порты в районе Немуро", — написал один из читателей."США уже давно требовали создать военные базы на Хоккайдо, но Япония отказывала", — согласились с ним.Также некоторые комментаторы считают, что Токио стоит "игнорировать все предложения России" о выгодном сотрудничестве в области природных ресурсов."Это будет нервировать Москву", — подчеркнул другой пользователь."Чтобы вернуть территории, есть только два пути — или война, или громадная компенсация" — добавил один из читателей портала Yahoo News Japan."Очевидно, что Россия не собирается отдавать территории. <…> Но мы ничего сделать не можем. Только выражать сожаления", — заключил один из комментаторов.Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, которая предусматривала возможность рассмотреть передачу Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Советский Союз рассчитывал, что документ поставит точку в споре, Япония же считала его лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под ее суверенитет (Соглашение вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210905/vernite-1748770448.html

https://ria.ru/20210827/yaponiya-1747500886.html

https://ria.ru/20210905/khitretsy-1748739645.html

япония

курильские острова

россия

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в мире, япония, владимир путин, курильские острова, россия, кацунобу като