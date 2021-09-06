https://ria.ru/20210906/kurily-1748817789.html

Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах

Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах - РИА Новости, 06.09.2021

Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах

Японских читателей издания Jiji Press возмутила реакция правительства на заявление президента России о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T09:52

2021-09-06T09:52

2021-09-06T13:36

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Японских читателей издания Jiji Press возмутила реакция правительства на заявление президента России о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что подобная инициатива не совпадает с позицией Токио, и выразил "глубокое сожаление" по этому поводу.Некоторые интернет-пользователи обвинили руководство страны в упаднических настроениях."Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!" — заявил yut.Другие комментаторы посоветовали обратить внимание на пример Китая и Гонконга. Они призвали сотрудничать с Россией."Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии", — написал ess.Также японцы назвали однообразной реакцию властей на различные шаги Москвы относительно островов."Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может, Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?" — заявил del.Президент Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Также предполагаются таможенные льготы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, токио, япония, москва, россия, кацунобу като