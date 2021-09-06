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Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах
Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах - РИА Новости, 06.09.2021
Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах
Японских читателей издания Jiji Press возмутила реакция правительства на заявление президента России о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T09:52
2021-09-06T09:52
2021-09-06T13:36
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Японских читателей издания Jiji Press возмутила реакция правительства на заявление президента России о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах.Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като заявил, что подобная инициатива не совпадает с позицией Токио, и выразил "глубокое сожаление" по этому поводу.Некоторые интернет-пользователи обвинили руководство страны в упаднических настроениях."Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!" — заявил yut.Другие комментаторы посоветовали обратить внимание на пример Китая и Гонконга. Они призвали сотрудничать с Россией."Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии", — написал ess.Также японцы назвали однообразной реакцию властей на различные шаги Москвы относительно островов."Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может, Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?" — заявил del.Президент Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Также предполагаются таможенные льготы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, токио, япония, москва, россия, кацунобу като
09:52 06.09.2021 (обновлено: 13:36 06.09.2021)
Японцев возмутили "сожаления" Токио из-за слов Путина об ОЭЗ на Курилах
Читатели Jiji Press: реакция Токио на особый налоговый режим на Курилах возмущает
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Японских читателей издания Jiji Press
возмутила реакция правительства на заявление президента России
о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на Курильских островах
.
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като
заявил, что подобная инициатива не совпадает с позицией Токио
, и выразил "глубокое сожаление" по этому поводу.
Некоторые интернет-пользователи обвинили руководство страны в упаднических настроениях.
"Нечего без конца выражать сожаление. Нужно действовать!" — заявил yut.
Другие комментаторы посоветовали обратить внимание на пример Китая
и Гонконга
. Они призвали сотрудничать с Россией.
"Я думаю, что нам нужно инвестировать больше денег и человеческого потенциала в острова и показывать свое участие в их развитии", — написал ess.
Также японцы назвали однообразной реакцию властей на различные шаги Москвы
относительно островов.
"Вся программа этого Като уже набила оскомину. А может, Кацунобу Като сказать что-нибудь еще?" — заявил del.
Президент Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) объявил о создании "беспрецедентного налогового режима для бизнеса" на Курильских островах. По его словам, предпринимателей освободят от налогов на прибыль, имущество, землю на десять лет, а также снизят страховые взносы. Также предполагаются таможенные льготы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>