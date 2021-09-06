Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах - РИА Новости, 06.09.2021
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах
Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T06:24
2021-09-06T13:23
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
токио
япония
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156011/76/1560117662_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_7ccf63cd05bc305c4c1512a354650c8d.jpg
ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио.По его словам, призывы к японским и зарубежным компаниям об экономическом освоении территории противоречат взглядам страны и духу договоренности, достигнутой лидерами двух государств о совместной экономической деятельности на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.Политик отметил, что сложившаяся ситуация вызывает "глубокое сожаление", и высказался о представлении, которое Япония сделала российской стороне в этой связи в прошлую пятницу.На выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин рассказал о создании беспрецедентного налогового режима для бизнеса, в частности предпринимателей освободят от налогов на десять лет.Глава государства обратил внимание, что использовать налоговые и таможенные преимущества на Курилах смогут не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.Отношения России и Японии осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного соглашения. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/kurily-1748681928.html
https://ria.ru/20210904/kurily-1748681400.html
токио
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156011/76/1560117662_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_59deeb65483984ced2d74bb001038226.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, япония, россия
06:24 06.09.2021 (обновлено: 13:23 06.09.2021)
 
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

Генсек кабмина Японии Като: особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио

© РИА Новости / Антон ДенисовСкала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио.
По его словам, призывы к японским и зарубежным компаниям об экономическом освоении территории противоречат взглядам страны и духу договоренности, достигнутой лидерами двух государств о совместной экономической деятельности на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Политик отметил, что сложившаяся ситуация вызывает "глубокое сожаление", и высказался о представлении, которое Япония сделала российской стороне в этой связи в прошлую пятницу.

"Наша страна настаивает на том, что введение особой экономической зоны не совпадает с позицией нашей страны, а совместная экономическая деятельность не должна противоречить юридической позиции двух стран", — пояснил он.

На выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин рассказал о создании беспрецедентного налогового режима для бизнеса, в частности предпринимателей освободят от налогов на десять лет.
Виды острова Итуруп - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 12:13В России
Глава Минвостокразвития сообщил, какие компании могут появиться на Курилах
Глава государства обратил внимание, что использовать налоговые и таможенные преимущества на Курилах смогут не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.
Отношения России и Японии осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного соглашения. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.
Судно заходит в бухту Крабовая острова Шикотан - РИА Новости, 1920, 04.09.2021
4 сентября, 12:02
Чекунков назвал условие для создания особого налогового режима на Курилах
 
В миреСпор вокруг статуса Курильских острововТокиоЯпонияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния