https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах - РИА Новости, 06.09.2021
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах
Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T06:24
2021-09-06T06:24
2021-09-06T13:23
в мире
спор вокруг статуса курильских островов
токио
япония
россия
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ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио.По его словам, призывы к японским и зарубежным компаниям об экономическом освоении территории противоречат взглядам страны и духу договоренности, достигнутой лидерами двух государств о совместной экономической деятельности на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.Политик отметил, что сложившаяся ситуация вызывает "глубокое сожаление", и высказался о представлении, которое Япония сделала российской стороне в этой связи в прошлую пятницу.На выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин рассказал о создании беспрецедентного налогового режима для бизнеса, в частности предпринимателей освободят от налогов на десять лет.Глава государства обратил внимание, что использовать налоговые и таможенные преимущества на Курилах смогут не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.Отношения России и Японии осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного соглашения. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.
https://radiosputnik.ria.ru/20210904/kurily-1748681928.html
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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, япония, россия
06:24 06.09.2021 (обновлено: 13:23 06.09.2021)
В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах
Генсек кабмина Японии Като: особый налоговый режим на Курилах противоречит позиции Токио