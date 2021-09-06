https://ria.ru/20210906/kurily-1748807140.html

В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах - РИА Новости, 06.09.2021

В Японии выступили против создания особой экономической зоны на Курилах

Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T06:24

2021-09-06T06:24

2021-09-06T13:23

в мире

спор вокруг статуса курильских островов

токио

япония

россия

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ТОКИО, 6 сен — РИА Новости. Генсек японского правительства Кацунобу Като заявил о несовпадении планов Москвы по созданию особой экономической зоны на Курильских островах с позицией Токио.По его словам, призывы к японским и зарубежным компаниям об экономическом освоении территории противоречат взглядам страны и духу договоренности, достигнутой лидерами двух государств о совместной экономической деятельности на островах Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.Политик отметил, что сложившаяся ситуация вызывает "глубокое сожаление", и высказался о представлении, которое Япония сделала российской стороне в этой связи в прошлую пятницу.На выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) президент Владимир Путин рассказал о создании беспрецедентного налогового режима для бизнеса, в частности предпринимателей освободят от налогов на десять лет.Глава государства обратил внимание, что использовать налоговые и таможенные преимущества на Курилах смогут не только российские бизнесмены, но и иностранные инвесторы.Отношения России и Японии осложняет отсутствие мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием остается вопрос о принадлежности островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Токио Хабомаи и Шикотана только после подписания мирного соглашения. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели. Позиция России заключается в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам войны и суверенитет над ними сомнению не подлежит.

https://radiosputnik.ria.ru/20210904/kurily-1748681928.html

https://ria.ru/20210904/kurily-1748681400.html

токио

япония

россия

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в мире, спор вокруг статуса курильских островов, токио, япония, россия