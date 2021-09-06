https://ria.ru/20210906/krym-1748927991.html

Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму - РИА Новости, 06.09.2021

Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 4 ноября троих фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T19:12

2021-09-06T19:12

2021-09-06T21:31

происшествия

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 4 ноября троих фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил корреспондент РИА Новости.Один из арестованных — бывший первый заместитель председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов.На заседании судья уточнил, что его подозревают в повреждении газопровода в селе Перевальное, который помимо собственно населенного пункта снабжает воинскую часть.По версии следствия, для совершения преступления Джелялов привлек Асана Ахтемова, который со своим братом Азизом 23 августа подорвал трубу. Снабжение восстановили только на следующий день.Суд обоих Ахтемовых также отправил под арест.Джелялов уклонился от ответа на вопрос журналистов, является ли он сейчас одним из руководителей меджлиса*, заявив, что эта информация есть в открытых источниках.По статье о "Диверсии" может грозить до 15 лет заключения.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html

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симферополь

россия

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2021

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происшествия, симферополь, россия