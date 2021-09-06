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Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму
Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму - РИА Новости, 06.09.2021
Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 4 ноября троих фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T19:12
2021-09-06T21:31
происшествия
симферополь
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 4 ноября троих фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил корреспондент РИА Новости.Один из арестованных — бывший первый заместитель председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов.На заседании судья уточнил, что его подозревают в повреждении газопровода в селе Перевальное, который помимо собственно населенного пункта снабжает воинскую часть.По версии следствия, для совершения преступления Джелялов привлек Асана Ахтемова, который со своим братом Азизом 23 августа подорвал трубу. Снабжение восстановили только на следующий день.Суд обоих Ахтемовых также отправил под арест.Джелялов уклонился от ответа на вопрос журналистов, является ли он сейчас одним из руководителей меджлиса*, заявив, что эта информация есть в открытых источниках.По статье о "Диверсии" может грозить до 15 лет заключения.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210817/zaderzhanie-1746049112.html
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происшествия, симферополь, россия
19:12 06.09.2021 (обновлено: 21:31 06.09.2021)
 
Суд арестовал троих подозреваемых в повреждении газопровода в Крыму

Суд в Симферополе арестовал подозреваемых в подрыве газопровода в Крыму

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя арестовал до 4 ноября троих фигурантов дела о диверсии на газопроводе в Крыму, сообщил корреспондент РИА Новости.
Один из арестованных — бывший первый заместитель председателя организации "Меджлис крымско-татарского народа"* Нариман Джелялов.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 11:20
В Крыму задержали пять подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
На заседании судья уточнил, что его подозревают в повреждении газопровода в селе Перевальное, который помимо собственно населенного пункта снабжает воинскую часть.
По версии следствия, для совершения преступления Джелялов привлек Асана Ахтемова, который со своим братом Азизом 23 августа подорвал трубу. Снабжение восстановили только на следующий день.
Суд обоих Ахтемовых также отправил под арест.
Джелялов уклонился от ответа на вопрос журналистов, является ли он сейчас одним из руководителей меджлиса*, заявив, что эта информация есть в открытых источниках.
По статье о "Диверсии" может грозить до 15 лет заключения.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Вид на Балаклавскую Бухту, Крым - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 13:07
В Крыму задержали шестерых подозреваемых в участии в "Хизб ут-Тахрир"*
 
ПроисшествияСимферопольРоссия
 
 
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