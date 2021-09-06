https://ria.ru/20210906/krym-1748922759.html

В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма

В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма - РИА Новости, 07.09.2021

В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма

Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает бездействие военных причиной потери Крыма в 2014 году. РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-06T18:40

2021-09-06T18:40

2021-09-07T05:41

в мире

украина

республика крым

россия

алексей арестович

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает бездействие военных причиной потери Крыма в 2014 году.В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить перехода полуострова под контроль России. Однако этого не сделали, так как среди солдат наблюдался "тотальный моральный обвал"."Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав", — отметил он.В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210825/krym-1747147834.html

https://ria.ru/20210226/prichiny-1599090901.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, россия, алексей арестович