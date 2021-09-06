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В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма
В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма - РИА Новости, 07.09.2021
В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма
Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает бездействие военных причиной потери Крыма в 2014 году. РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-06T18:40
2021-09-07T05:41
в мире
украина
республика крым
россия
алексей арестович
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает бездействие военных причиной потери Крыма в 2014 году.В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить перехода полуострова под контроль России. Однако этого не сделали, так как среди солдат наблюдался "тотальный моральный обвал"."Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав", — отметил он.В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210825/krym-1747147834.html
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в мире, украина, республика крым, россия, алексей арестович
18:40 06.09.2021 (обновлено: 05:41 07.09.2021)
 
В офисе Зеленского назвали новую причину потери Крыма

Советник главы офиса Зеленского Арестович: бездействие военных стало причиной потери Крыма

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович считает бездействие военных причиной потери Крыма в 2014 году.
В интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV Арестович заявил, что Украина должна была мобилизовать армию, чтобы не допустить перехода полуострова под контроль России. Однако этого не сделали, так как среди солдат наблюдался "тотальный моральный обвал".
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
25 августа, 10:33
Кучма назвал причины потери Крыма Украиной
"Командиры ссылались на Киев, Киев ссылался на устав", — отметил он.
В Москве неоднократно заявляли, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".
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В миреУкраинаРеспублика КрымРоссияАлексей Арестович
 
 
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