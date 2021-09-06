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Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка - РИА Новости, 06.09.2021
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка
Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:16
2021-09-06T17:16
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Решение вынес Джанкойский районный суд."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя (Джанкойского - ред.) района к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта с сожительницей, в присутствии малолетнего ребенка, кинул котенка об стену, от чего то умер.Мужчина, по данным прокуратуры, признан виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель в присутствии малолетнего.
https://ria.ru/20210126/spasenie-iz-snezhnoy-tyurmy-kotenok-dva-dnya-provel-na-kryshe-mnogoetazhki-1594604616.html
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происшествия, республика крым
17:16 06.09.2021
 
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка

Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ за убийство котенка

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Решение вынес Джанкойский районный суд.
Спасение из снежной тюрьмы: котенок два дня провел на крыше многоэтажки - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 11:55
Спасение из снежной тюрьмы: котенок два дня провел на крыше многоэтажкиКотенка сняли с заснеженной крыши в Челябинске. Малыш провел там два дня и не мог выбраться сам. Спасателей вызвали жители дома.
"Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя (Джанкойского - ред.) района к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта с сожительницей, в присутствии малолетнего ребенка, кинул котенка об стену, от чего то умер.
Мужчина, по данным прокуратуры, признан виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель в присутствии малолетнего.
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