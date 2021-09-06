https://ria.ru/20210906/kotenok-1748906854.html
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка - РИА Новости, 06.09.2021
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка
Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:16
2021-09-06T17:16
2021-09-06T17:16
происшествия
республика крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_78459877eb151288cc43a880f6b3138d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Решение вынес Джанкойский районный суд."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя (Джанкойского - ред.) района к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта с сожительницей, в присутствии малолетнего ребенка, кинул котенка об стену, от чего то умер.Мужчина, по данным прокуратуры, признан виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель в присутствии малолетнего.
https://ria.ru/20210126/spasenie-iz-snezhnoy-tyurmy-kotenok-dva-dnya-provel-na-kryshe-mnogoetazhki-1594604616.html
https://ria.ru/20210830/kot-1747845984.html
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/21372/53/213725374_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_8659a99e1dbd68e5e18f8f0888ed38a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика крым
Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка
Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ за убийство котенка