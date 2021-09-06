https://ria.ru/20210906/kotenok-1748906854.html

Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка

Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка - РИА Новости, 06.09.2021

Суд вынес приговор жителю Крыма за убийство котенка

Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:16

2021-09-06T17:16

2021-09-06T17:16

происшествия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Суд приговорил жителя Крыма к 6 месяцам исправительных работ и удержанию 5% из зарплаты за убийство котенка в присутствии малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Решение вынес Джанкойский районный суд."Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил жителя (Джанкойского - ред.) района к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства", - говорится в сообщении.Следствием установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения, на почве конфликта с сожительницей, в присутствии малолетнего ребенка, кинул котенка об стену, от чего то умер.Мужчина, по данным прокуратуры, признан виновным в жестоком обращении с животным из хулиганских побуждений, повлекшим его гибель в присутствии малолетнего.

https://ria.ru/20210126/spasenie-iz-snezhnoy-tyurmy-kotenok-dva-dnya-provel-na-kryshe-mnogoetazhki-1594604616.html

https://ria.ru/20210830/kot-1747845984.html

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика крым