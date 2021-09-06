https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748901225.html
Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян
Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян - РИА Новости, 06.09.2021
Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, сделавших прививку от коронавируса. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:52
2021-09-06T16:52
2021-09-06T17:15
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, сделавших прививку от коронавируса."Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами", — сказала она.За минувшие сутки по всей стране COVID-19 заразились 17 856 человек. Жертвами болезни стали 790 человек, выписались 14 276.За время пандемии в России заразилось коронавирусом 7 030 455 человек, из них 187 990 скончались, выздоровели 6 285 007.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 220 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
16:52 06.09.2021 (обновлено: 17:15 06.09.2021)
Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян
Голикова: первой дозой вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян