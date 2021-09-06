https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748901225.html

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян - РИА Новости, 06.09.2021

Первым компонентом вакцины от коронавируса привили 46 миллионов россиян

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, сделавших прививку от коронавируса. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:52

2021-09-06T16:52

2021-09-06T17:15

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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СОЧИ, 6 сен — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова назвала число россиян, сделавших прививку от коронавируса."Коллеги, 46 миллионов получили прививку первым компонентом и почти 39 миллионов двумя компонентами", — сказала она.За минувшие сутки по всей стране COVID-19 заразились 17 856 человек. Жертвами болезни стали 790 человек, выписались 14 276.За время пандемии в России заразилось коронавирусом 7 030 455 человек, из них 187 990 скончались, выздоровели 6 285 007.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается около 218,9 миллиона заболевших, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 220 миллионов. Четыре с половиной миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/kovid-1748765878.html

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2021

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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии