https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748835252.html

Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист

Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист - РИА Новости, 06.09.2021

Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист

Предпосылок к тому, чтобы "мю"-штамм коронавируса вытеснил "дельту" в настоящее время нет, если этот вариант и вызовет какой-то эпидемический процесс, то,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:33

2021-09-06T11:33

2021-09-06T11:33

распространение коронавируса

воз

здоровье - общество

коронавирус covid-19

евгений тимаков

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Предпосылок к тому, чтобы "мю"-штамм коронавируса вытеснил "дельту" в настоящее время нет, если этот вариант и вызовет какой-то эпидемический процесс, то, скорее всего, он будет локальным, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил в интервью CBSNews, что новый "мю"-штамм коронавируса при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител."Предпосылок к тому, чтобы штамм "мю" вытеснил "дельту", сейчас нет. Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет. Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет", - сказал Тимаков.Он отметил, что в настоящий момент вариант "мю" относится к штаммам, которые не вызывают обеспокоенность у ВОЗ, за ними требуется лишь наблюдение."То есть этот штамм если и вызовет эпидемический процесс, то он будет, скорее всего, локальным и не распространится по всему миру", - пояснил Тимаков.

https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html

https://ria.ru/20210830/shtamm-1747872564.html

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воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков