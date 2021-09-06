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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748835252.html
Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист
Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист - РИА Новости, 06.09.2021
Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист
Предпосылок к тому, чтобы "мю"-штамм коронавируса вытеснил "дельту" в настоящее время нет, если этот вариант и вызовет какой-то эпидемический процесс, то,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:33
2021-09-06T11:33
распространение коронавируса
воз
здоровье - общество
коронавирус covid-19
евгений тимаков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Предпосылок к тому, чтобы "мю"-штамм коронавируса вытеснил "дельту" в настоящее время нет, если этот вариант и вызовет какой-то эпидемический процесс, то, скорее всего, он будет локальным, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил в интервью CBSNews, что новый "мю"-штамм коронавируса при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител."Предпосылок к тому, чтобы штамм "мю" вытеснил "дельту", сейчас нет. Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет. Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет", - сказал Тимаков.Он отметил, что в настоящий момент вариант "мю" относится к штаммам, которые не вызывают обеспокоенность у ВОЗ, за ними требуется лишь наблюдение."То есть этот штамм если и вызовет эпидемический процесс, то он будет, скорее всего, локальным и не распространится по всему миру", - пояснил Тимаков.
https://ria.ru/20210905/mu-1748785760.html
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воз, здоровье - общество, коронавирус covid-19, евгений тимаков
11:33 06.09.2021
 
Мю-штамм коронавируса вряд ли вытеснит "дельту", заявил инфекционист

Инфекционист Тимаков: предпосылок к вытеснению "дельты" мю-штаммом коронавируса сейчас нет

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Предпосылок к тому, чтобы "мю"-штамм коронавируса вытеснил "дельту" в настоящее время нет, если этот вариант и вызовет какой-то эпидемический процесс, то, скорее всего, он будет локальным, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи сообщил в интервью CBSNews, что новый "мю"-штамм коронавируса при определенных мутациях может обходить защиту некоторых антител.
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В США заявили о способности мю-штамма коронавируса обходить защиту антител
"Предпосылок к тому, чтобы штамм "мю" вытеснил "дельту", сейчас нет. Можно теоретически рассуждать о любой линии коронавируса, что она может быть более опасна, легче будет обходить иммунитет. Коронавирус всегда будет мутировать в ту сторону, чтобы обходить антитела и иммунитет", - сказал Тимаков.
Он отметил, что в настоящий момент вариант "мю" относится к штаммам, которые не вызывают обеспокоенность у ВОЗ, за ними требуется лишь наблюдение.
"То есть этот штамм если и вызовет эпидемический процесс, то он будет, скорее всего, локальным и не распространится по всему миру", - пояснил Тимаков.
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Распространение коронавирусаВОЗЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Евгений Тимаков
 
 
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