https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748831164.html

В Москве за сутки госпитализировали 411 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 411 человек с COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021

В Москве за сутки госпитализировали 411 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 411 человек, на ИВЛ находятся 270 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:13

2021-09-06T11:13

2021-09-06T11:13

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 411 человек, на ИВЛ находятся 270 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."В Москве выявлено 1 463 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 411 человек. На ИВЛ находятся 270 человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что в городе выздоровели ещё 1 278 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 455 678. Также сообщается, что в столице скончались 46 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210905/shtamm-1748758898.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии