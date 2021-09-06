https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748828810.html
В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021
В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 14 276 человек после COVID-19, за все время - 6 285 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T11:04
2021-09-06T11:04
2021-09-06T11:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_214b7192587fa63f85227c4c4671c123.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 276 человек после COVID-19, за все время - 6 285 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 276 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 285 007", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1278, Подмосковье - 1181, Санкт-Петербурге - 590.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569652625_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_0a63b887220e61a5638762787c15714a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19