https://ria.ru/20210906/koronavirus-1748828810.html

В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2021

В России за сутки выписали 14 276 человек после лечения от COVID-19

За сутки в РФ выписаны 14 276 человек после COVID-19, за все время - 6 285 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T11:04

2021-09-06T11:04

2021-09-06T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 14 276 человек после COVID-19, за все время - 6 285 007, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 14 276 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 285 007", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 1278, Подмосковье - 1181, Санкт-Петербурге - 590.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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