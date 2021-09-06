https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html

Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"

Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр" - РИА Новости, 06.09.2021

Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"

Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября,... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T17:07

2021-09-06T17:07

2021-09-06T17:25

новое оружие россии

безопасность

вмф рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

николай евменов

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.Корабли проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что Военно-морской флот получит последние три "Буяна-М" из серии в 12 кораблей в 2021, 2022 и 2023 годах.Сейчас на Черноморском и Балтийском флотах, а также Каспийской флотилии служат корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон" этого же проекта. "Буяны-М" принимали участие в ударах ракетными комплексами "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.

https://ria.ru/20210103/vooruzheniya-1590387024.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), николай евменов