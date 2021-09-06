https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр" - РИА Новости, 06.09.2021
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"
Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:07
2021-09-06T17:07
2021-09-06T17:25
новое оружие россии
безопасность
вмф рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
николай евменов
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.Корабли проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что Военно-морской флот получит последние три "Буяна-М" из серии в 12 кораблей в 2021, 2022 и 2023 годах.Сейчас на Черноморском и Балтийском флотах, а также Каспийской флотилии служат корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон" этого же проекта. "Буяны-М" принимали участие в ударах ракетными комплексами "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.
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безопасность, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), николай евменов
17:07 06.09.2021 (обновлено: 17:25 06.09.2021)
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"
Главком ВМФ: корабль "Град" с ракетами "Калибр" спустят на воду до конца сентября
МОСКВА, 6 сен – РИА Новости.
Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр"
, до конца сентября, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом
России Николай Евменов
.
"Планируется, что торжественная церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 "Град" состоится на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" во второй декаде сентября", - приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Корабли проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.
Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что Военно-морской флот получит последние три "Буяна-М" из серии в 12 кораблей в 2021, 2022 и 2023 годах.
Сейчас на Черноморском и Балтийском флотах, а также Каспийской флотилии служат корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон" этого же проекта. "Буяны-М" принимали участие в ударах ракетными комплексами "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.