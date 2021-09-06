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Новое оружие России
https://ria.ru/20210906/korabl-1748904738.html
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр" - РИА Новости, 06.09.2021
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"
Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября,... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T17:07
2021-09-06T17:25
новое оружие россии
безопасность
вмф рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
николай евменов
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.Корабли проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что Военно-морской флот получит последние три "Буяна-М" из серии в 12 кораблей в 2021, 2022 и 2023 годах.Сейчас на Черноморском и Балтийском флотах, а также Каспийской флотилии служат корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон" этого же проекта. "Буяны-М" принимали участие в ударах ракетными комплексами "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.
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безопасность, вмф рф, министерство обороны рф (минобороны рф), николай евменов
17:07 06.09.2021 (обновлено: 17:25 06.09.2021)
 
Главком ВМФ назвал срок спуска на воду корабля "Град" с ракетами "Калибр"

Главком ВМФ: корабль "Град" с ракетами "Калибр" спустят на воду до конца сентября

© Фото : Минобороны РФМалый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 "Буян-М". Архивное фото
Малый ракетный корабль (МРК) проекта 21631 Буян-М. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Зеленодольский завод имени Горького спустит на воду малый ракетный корабль "Град" проекта 21631 ("Буян-М"), вооруженный ракетами "Калибр", до конца сентября, сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом России Николай Евменов.
"Планируется, что торжественная церемония спуска на воду серийного малого ракетного корабля проекта 21631 "Град" состоится на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" во второй декаде сентября", - приводит его слова департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Корабли проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности – универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей. Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства.
Ранее гендиректор судостроительной корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов сообщал РИА Новости, что Военно-морской флот получит последние три "Буяна-М" из серии в 12 кораблей в 2021, 2022 и 2023 годах.
Сейчас на Черноморском и Балтийском флотах, а также Каспийской флотилии служат корабли "Град Свияжск", "Углич", "Великий Устюг", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Вышний Волочек", "Орехово-Зуево", "Ингушетия" и "Грайворон" этого же проекта. "Буяны-М" принимали участие в ударах ракетными комплексами "Калибр-НК" по объектам террористов в Сирии из акватории Каспийского моря.
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Новое оружие РоссииБезопасностьВМФ РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Николай Евменов
 
 
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