16:09 06.09.2021 (обновлено: 17:21 06.09.2021)
Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге
Лавров: Россия не будет упрашивать США вернуть консульство в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.
"Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генконсульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения", — сказал Лавров журналистам.
"Консульство американское <...>, поэтому американцам решать, хотят они здесь (в Петербурге. — Прим. ред.) его иметь или не хотят. Они пару-тройку лет назад решили закрыть консульство здесь и во Владивостоке, никто их не заставлял такие решения принимать", — отметил Лавров.
Он добавил, что, когда американские власти еще при администрации президента Барака Обамы "грубейшим образом нарушили дипломатическое право", отобрав у российской стороны пять объектов, включая генконсульство в Сиэтле и Сан-Франциско, Россия в ответ тоже приняла некоторые меры.
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"Но мы никогда не просили у них закрыть генеральные консульства, как они это сделали. Это была их инициатива. И я не знаю, чем это вызвано", — уточнил министр.
США ранее провели несколько волн санкций против дипломатов России. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
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