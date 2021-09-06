https://ria.ru/20210906/konsulstvo-1748890096.html

Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге

Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге - РИА Новости, 06.09.2021

Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге

Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:09

2021-09-06T16:09

2021-09-06T17:21

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров."Консульство американское <...>, поэтому американцам решать, хотят они здесь (в Петербурге. — Прим. ред.) его иметь или не хотят. Они пару-тройку лет назад решили закрыть консульство здесь и во Владивостоке, никто их не заставлял такие решения принимать", — отметил Лавров.Он добавил, что, когда американские власти еще при администрации президента Барака Обамы "грубейшим образом нарушили дипломатическое право", отобрав у российской стороны пять объектов, включая генконсульство в Сиэтле и Сан-Франциско, Россия в ответ тоже приняла некоторые меры."Но мы никогда не просили у них закрыть генеральные консульства, как они это сделали. Это была их инициатива. И я не знаю, чем это вызвано", — уточнил министр.США ранее провели несколько волн санкций против дипломатов России. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.

https://ria.ru/20210825/vizy-1747253249.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/vizy-1747264510.html

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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия