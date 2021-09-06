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Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге
Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге - РИА Новости, 06.09.2021
Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге
Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:09
2021-09-06T17:21
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров."Консульство американское &lt;...&gt;, поэтому американцам решать, хотят они здесь (в Петербурге. — Прим. ред.) его иметь или не хотят. Они пару-тройку лет назад решили закрыть консульство здесь и во Владивостоке, никто их не заставлял такие решения принимать", — отметил Лавров.Он добавил, что, когда американские власти еще при администрации президента Барака Обамы "грубейшим образом нарушили дипломатическое право", отобрав у российской стороны пять объектов, включая генконсульство в Сиэтле и Сан-Франциско, Россия в ответ тоже приняла некоторые меры."Но мы никогда не просили у них закрыть генеральные консульства, как они это сделали. Это была их инициатива. И я не знаю, чем это вызвано", — уточнил министр.США ранее провели несколько волн санкций против дипломатов России. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
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в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
16:09 06.09.2021 (обновлено: 17:21 06.09.2021)
 
Лавров ответил на вопрос об американском консульстве в Петербурге

Лавров: Россия не будет упрашивать США вернуть консульство в Санкт-Петербурге

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Россия не будет упрашивать США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге, сказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Решать им, мы не будем их упрашивать возобновить работу генконсульства здесь. Мы им не запрещали функционирование этого дипломатического учреждения", — сказал Лавров журналистам.

"Консульство американское <...>, поэтому американцам решать, хотят они здесь (в Петербурге. — Прим. ред.) его иметь или не хотят. Они пару-тройку лет назад решили закрыть консульство здесь и во Владивостоке, никто их не заставлял такие решения принимать", — отметил Лавров.
Он добавил, что, когда американские власти еще при администрации президента Барака Обамы "грубейшим образом нарушили дипломатическое право", отобрав у российской стороны пять объектов, включая генконсульство в Сиэтле и Сан-Франциско, Россия в ответ тоже приняла некоторые меры.
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"Но мы никогда не просили у них закрыть генеральные консульства, как они это сделали. Это была их инициатива. И я не знаю, чем это вызвано", — уточнил министр.
США ранее провели несколько волн санкций против дипломатов России. В частности, администрации бывших президентов Барака Обамы и Дональда Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами.
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