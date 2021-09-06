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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210906/konstitutsiya-1748849280.html
В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана
В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана - РИА Новости, 06.09.2021
В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана
Конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, заявил представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T12:40
2021-09-06T12:40
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
афганистан
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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, заявил представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, афганистан
12:40 06.09.2021
 
В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана

"Талибан"*: конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки

© AP Photo / Rahmat GulПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, заявил представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид.
"Что касается конституции, я должен сказать, что, как только будет утверждена система (правительства), начнется работа над конституцией, она будет или переписана, или в нее будут внесены поправки", - заявил Муджахид в ходе пресс-конференции.
Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреТалибанАфганистан
 
 
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