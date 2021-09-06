https://ria.ru/20210906/konstitutsiya-1748849280.html

В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана

В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана - РИА Новости, 06.09.2021

В "Талибане"* рассказали о работе над конституцией Афганистана

Конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, заявил представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T12:40

2021-09-06T12:40

2021-09-06T12:40

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

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КАБУЛ, 6 сен - РИА Новости. Конституцию Афганистана либо перепишут, либо в нее внесут поправки, заявил представитель "Талибана"* Забиулла Муджахид.Месяц назад талибы активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа военные США покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.В понедельник, 6 сентября, талибы заявили, что Панджшер последней из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль, и второй раз за три недели заявили об окончании войны. Со своей стороны, силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.* Террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

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в мире, талибан, афганистан