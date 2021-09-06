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Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений
Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений - РИА Новости, 06.09.2021
Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Москва не является стороной минских... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T00:19
2021-09-06T00:19
в мире
украина
киев
сша
мария захарова
вооруженный конфликт на востоке украины
днр
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Москва не является стороной минских соглашений.Ранее в пресс-службе посольства США на Украине призвали Россию "полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц".Она отметила, что в документах "Минского пакета" нет ничего об обязательствах России, но "такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой".Она подчеркнула, что если США хотят, чтобы Минские договоренности были выполнены, они могут повлиять на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности.
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в мире, украина, киев, сша, мария захарова, вооруженный конфликт на востоке украины, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия
00:19 06.09.2021
 
Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений

Захарова: Россия не является стороной минских соглашений

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Москва не является стороной минских соглашений.
Ранее в пресс-службе посольства США на Украине призвали Россию "полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц".

"Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? А пока нам об этом ничего неизвестно, призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной Минских договоренностей. При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она отметила, что в документах "Минского пакета" нет ничего об обязательствах России, но "такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой".
"А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что если США хотят, чтобы Минские договоренности были выполнены, они могут повлиять на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности.
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