Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений
Захарова: Россия не является стороной минских соглашений
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Москва не является стороной минских соглашений.
Ранее в пресс-службе посольства США на Украине призвали Россию "полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц".
"Не знала, что посольство США на Украине по совместительству выполняет функции американского диппредставительства в России. Оптимизация у них такая, что ли? А пока нам об этом ничего неизвестно, призываю посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Россия не является стороной Минских договоренностей. При этом Комплекс мер обязателен к исполнению сторонами внутриукраинского конфликта: Киевом и Донецком с Луганском", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она отметила, что в документах "Минского пакета" нет ничего об обязательствах России, но "такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой".
"А вот побуждать стороны к выполнению своих обязательств взялись участники Нормандского формата: Россия, Германия, Франция. Свою часть работы российская сторона исправно выполняет. Франции и Германии последнее время делать это все труднее, учитывая, что Киев и косвенно и прямо заявил о неактуальности Минских договоренностей. Саботаж киевским режимом своих прямых обязательств, закрепленных решением СБ ООН, из фактически-молчаливой фазы перешел в демонстративно-практическую", - добавила Захарова.
Она подчеркнула, что если США хотят, чтобы Минские договоренности были выполнены, они могут повлиять на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности.