https://ria.ru/20210906/konflikt-1748798931.html

Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений

Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений - РИА Новости, 06.09.2021

Захарова напомнила, что Россия не является стороной минских соглашений

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Москва не является стороной минских... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T00:19

2021-09-06T00:19

2021-09-06T00:19

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украина

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вооруженный конфликт на востоке украины

днр

лнр

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала посольство США в России рассказать посольству США на Украине, что Москва не является стороной минских соглашений.Ранее в пресс-службе посольства США на Украине призвали Россию "полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц".Она отметила, что в документах "Минского пакета" нет ничего об обязательствах России, но "такие обязательства имеют стороны конфликта, которыми являются власти Украины и вооруженные силы Украины с одной стороны, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей и их вооруженные формирования - с другой".Она подчеркнула, что если США хотят, чтобы Минские договоренности были выполнены, они могут повлиять на Киев и побудить его выполнить все пункты в обозначенной последовательности.

https://ria.ru/20210905/donbass-1748778208.html

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в мире, украина, киев, сша, мария захарова, вооруженный конфликт на востоке украины, днр, лнр, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия