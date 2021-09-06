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Суд присудил воронежцу компенсацию за пытки в отделе полиции
Суд присудил воронежцу компенсацию за пытки в отделе полиции - РИА Новости, 06.09.2021
Суд присудил воронежцу компенсацию за пытки в отделе полиции
Ленинский районный суд Воронежа частично удовлетворил иск молодого человека к МВД РФ о компенсации морального вреда после пыток в отделе полиции, постановив... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:06
2021-09-06T13:06
происшествия
воронеж
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа частично удовлетворил иск молодого человека к МВД РФ о компенсации морального вреда после пыток в отделе полиции, постановив выплатить ему 500 тысяч рублей при требуемых 4 миллионах рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.В сентябре 2019 года Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил двух бывших полицейских к трем годам колонии каждого за пытки студентов Максима Гребенюка и Сергея Троянского в отделе полиции, от которых стражи порядка хотели добиться признания в краже мобильного телефона. По данным следствия, в мае 2018 года полицейские для скорейшего раскрытия дела пытали студентов наручниками и перекрывали воздух надетым на голову пакетом "с веществом, похожим по запаху на нашатырный спирт". Защита студентов и сами потерпевшие были удовлетворены решением суда.В конце мая этого года Центральный районный суд Воронежа удовлетворил иск к МВД пострадавшего от пыток Максима Гребенюка. Как пояснил РИА Новости адвокат Сергей Локтев, суд огласил резолютивную часть решения, постановив взыскать с ответчика 1 миллион рублей.Второй потерпевший Сергей Троянский также обратился в суд. Согласно картотеке суда, ответчиком по иску Троянского выступала "Российская Федерация в лице министерства внутренних дел РФ". Истец требовал взыскать 4 миллиона 18 тысяч рублей "компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью"."Иск удовлетворен, вынесено решение: 500 тысяч взыскали в пользу Троянского", - сказал представитель суда.
https://ria.ru/20210409/pytka-1727464865.html
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происшествия, воронеж, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
13:06 06.09.2021
 
Суд присудил воронежцу компенсацию за пытки в отделе полиции

Суд присудил жителю Воронежа 500 тысяч рублей компенсации за пытки в отделе полиции

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ВОРОНЕЖ, 6 сен — РИА Новости. Ленинский районный суд Воронежа частично удовлетворил иск молодого человека к МВД РФ о компенсации морального вреда после пыток в отделе полиции, постановив выплатить ему 500 тысяч рублей при требуемых 4 миллионах рублей, сообщил РИА Новости представитель суда.
В сентябре 2019 года Коминтерновский районный суд Воронежа приговорил двух бывших полицейских к трем годам колонии каждого за пытки студентов Максима Гребенюка и Сергея Троянского в отделе полиции, от которых стражи порядка хотели добиться признания в краже мобильного телефона. По данным следствия, в мае 2018 года полицейские для скорейшего раскрытия дела пытали студентов наручниками и перекрывали воздух надетым на голову пакетом "с веществом, похожим по запаху на нашатырный спирт". Защита студентов и сами потерпевшие были удовлетворены решением суда.
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В конце мая этого года Центральный районный суд Воронежа удовлетворил иск к МВД пострадавшего от пыток Максима Гребенюка. Как пояснил РИА Новости адвокат Сергей Локтев, суд огласил резолютивную часть решения, постановив взыскать с ответчика 1 миллион рублей.
Второй потерпевший Сергей Троянский также обратился в суд. Согласно картотеке суда, ответчиком по иску Троянского выступала "Российская Федерация в лице министерства внутренних дел РФ". Истец требовал взыскать 4 миллиона 18 тысяч рублей "компенсации морального вреда в связи с причинением вреда жизни и здоровью".
"Иск удовлетворен, вынесено решение: 500 тысяч взыскали в пользу Троянского", - сказал представитель суда.
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