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В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации
В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации - РИА Новости, 06.09.2021
В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации
Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:33
2021-09-06T16:25
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в оперштабе.Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки."Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно — все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений", — напомнили в штабе.Там подчеркнули, что информационные системы Москвы изначально предусматривали возможность их продления.Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что жителям столицы не продлевают цифровые сертификаты о вакцинации после повторной прививки.
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общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:33 06.09.2021 (обновлено: 16:25 06.09.2021)
 
В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации

В Москве через неделю запустят систему продления QR-кодов после ревакцинации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник "Царицыно" в Москве
Посетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в оперштабе.
Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки.
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7 июля, 13:56Распространение коронавируса
"Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно — все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений", — напомнили в штабе.
Там подчеркнули, что информационные системы Москвы изначально предусматривали возможность их продления.
Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что жителям столицы не продлевают цифровые сертификаты о вакцинации после повторной прививки.
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