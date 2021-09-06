https://ria.ru/20210906/kod-1748883797.html

В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации

В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации - РИА Новости, 06.09.2021

В Москве назвали срок действия QR-кода после ревакцинации

Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в оперштабе. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:33

2021-09-06T15:33

2021-09-06T16:25

распространение коронавируса

общество

вакцинация

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Система продления московских QR-кодов после ревакцинации заработает через неделю, сообщили в оперштабе.Его срок действия составит один год. Код будет генерироваться в день прививки."Цифровой сертификат вакцинации в случае ревакцинации выдается на федеральном портале госуслуг. Сервис по передаче данных по итогам ревакцинации из городской системы в федеральную отлажен, с прошлой недели обеспечена передача таких данных. Системы выдачи QR-кодов работают стабильно и корректно — все получившие прививку москвичи могут использовать QR-коды без ограничений", — напомнили в штабе.Там подчеркнули, что информационные системы Москвы изначально предусматривали возможность их продления.Ранее издание "Коммерсант" сообщило, что жителям столицы не продлевают цифровые сертификаты о вакцинации после повторной прививки.

https://ria.ru/20210727/vaktsinatsiya-1743133264.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, вакцинация, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19