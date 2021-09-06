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Религия
https://ria.ru/20210906/klirik-1748925432.html
Клирик, призвавший РПЦ раскрыть доходы, запрещен в служении за проступки
Клирик, призвавший РПЦ раскрыть доходы, запрещен в служении за проступки - РИА Новости, 06.09.2021
Клирик, призвавший РПЦ раскрыть доходы, запрещен в служении за проступки
Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T18:53
2021-09-06T21:54
религия
общество
чебоксары
новочебоксарск
русская православная церковь
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.Ранее настоятель храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске священник Роман Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", где призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе."Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать вам духовную помощь, в которой вы, вследствие допущенных вами тяжелых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты вами. ...Настоящим указом в качестве предсудебной меры, ...а также за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь церкви, запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, наперсного креста на срок до рассмотрения вашего дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря этого года", - говорится в указе митрополита.Митрополит Савватий в указе пишет, что Степанов скрыл "большую часть подробностей своей биографии, сообщив лишь об успешном преодолении наркотической зависимости, и заверил его, что имеет горячее желание вернуться в число штатных клириков епархии из заштатного состояния с целью оказать пастырскую помощь страждущим от аналогичного недуга".Как говорится в указе, в одном из личных разговоров Степанов показал, что "истинная причина осуществляемой им общественной деятельности заключается в желании сформировать "клиентскую базу пострадавших" для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности".Степанову также ставится в вину "тяжелая обстановка в его собственной семье, созданная им, в результате чего законная супруга была вынуждена бежать от него, длительный период употребления тяжелых наркотических препаратов, блудное сожительство с другой женщиной". На период запрещения Роман Степанов назначен псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах под духовным руководством наместника монастыря архимандрита Василия (Паскье).
https://ria.ru/20210819/zapreschenie-1746317376.html
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общество, чебоксары, новочебоксарск, русская православная церковь, россия
18:53 06.09.2021 (обновлено: 21:54 06.09.2021)
 
Клирик, призвавший РПЦ раскрыть доходы, запрещен в служении за проступки

Митрополит запретил в служении клирика, призвавшего патриарха Кирилла раскрыть свои доходы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Священник Роман Степанов, призвавший в Youtube священников РПЦ раскрыть доходы и имущество, запрещен в служении за канонические проступки до определения степени его вины церковным судом, указ митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия (Антонова) опубликован на сайте Чувашской митрополии в понедельник.
Ранее настоятель храма Ксении Петербургской в Новочебоксарске священник Роман Степанов выложил на своем канале в YouTube "манифест", где призвал патриарха Московского и всея Руси Кирилла и всех священников РПЦ "покаяться" и написать декларации о своем доходе и имуществе.
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"Со скорбью констатирую, что многократные увещания и попытки оказать вам духовную помощь, в которой вы, вследствие допущенных вами тяжелых нравственных падений, безусловно, нуждаетесь, были отвергнуты вами. ...Настоящим указом в качестве предсудебной меры, ...а также за публичную деятельность, вносящую соблазн в жизнь церкви, запрещаетесь в служении без права совершения каких-либо священнодействий, преподания благословения, ношения рясы и иных священнических одежд, наперсного креста на срок до рассмотрения вашего дела церковным судом, который должен состояться не позднее декабря этого года", - говорится в указе митрополита.
Митрополит Савватий в указе пишет, что Степанов скрыл "большую часть подробностей своей биографии, сообщив лишь об успешном преодолении наркотической зависимости, и заверил его, что имеет горячее желание вернуться в число штатных клириков епархии из заштатного состояния с целью оказать пастырскую помощь страждущим от аналогичного недуга".
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Как говорится в указе, в одном из личных разговоров Степанов показал, что "истинная причина осуществляемой им общественной деятельности заключается в желании сформировать "клиентскую базу пострадавших" для дальнейшей правозащитной практики, а также увеличения числа подписчиков в социальных сетях с целью последующей монетизации своей публичной деятельности".
Степанову также ставится в вину "тяжелая обстановка в его собственной семье, созданная им, в результате чего законная супруга была вынуждена бежать от него, длительный период употребления тяжелых наркотических препаратов, блудное сожительство с другой женщиной". На период запрещения Роман Степанов назначен псаломщиком в Свято-Троицкий мужской монастырь в Чебоксарах под духовным руководством наместника монастыря архимандрита Василия (Паскье).
 
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