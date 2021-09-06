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Культура
https://ria.ru/20210906/kino-1748877777.html
"Молчание ягнят" выпустят в российский прокат к 30-летию фильма
"Молчание ягнят" выпустят в российский прокат к 30-летию фильма - РИА Новости, 06.09.2021
"Молчание ягнят" выпустят в российский прокат к 30-летию фильма
Психологический триллер "Молчание ягнят", премьера которого состоялась в 1991 году, вновь выйдет в российский прокат накануне своего 30-летия, сообщает компания РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:56
2021-09-06T14:56
культура
энтони хопкинс
джоди фостер
новости культуры
кино и сериалы
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Психологический триллер "Молчание ягнят", премьера которого состоялась в 1991 году, вновь выйдет в российский прокат накануне своего 30-летия, сообщает компания "Иноекино"."Компания "Иноекино" выпускает в российский прокат один из самых жутких фильмов в истории Голливуда - психологический триллер "Молчание ягнят" Джонатана Демми, отмечающий в этом году 30-летний юбилей. Демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами", - говорится в пресс-релизе.До официальной премьеры пройдет несколько специальных показов: с 11 по 15 сентября фильм можно будет увидеть в 31 городе и 44 кинотеатрах, среди которых "Каро Октябрь", "Москино Космос" и "Салют", "Киномакс", заявили представители "Иноекино".Среди городов, которые выпустят фильм в прокат - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Челябинск и другие. "Иноекино" отмечает, что перед 28 показами картины в кинотеатрах "Объединенной киносети", зрители смогут увидеть эксклюзивное видео, в котором кинокритик Никита Смирнов расскажет о картине."Молчание ягнят" является экранизацией одноименного романа Томаса Харриса, вышедшего в 1988 году. Картина сочетает в себе элементы детектива и хоррора. В центре сюжета - история агента ФБР Клариссы Стерлинг и ее попытки понять действия серийного убийцы, орудующего по всему Среднему Западу Америки. Главные роли сыграли известные голливудские актеры Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. Картина получила 5 премий "Оскар" и две номинации, что сделало "Молчание ягнят" признанным эталоном жанра "триллер".
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энтони хопкинс, джоди фостер, новости культуры, кино и сериалы
14:56 06.09.2021
 
"Молчание ягнят" выпустят в российский прокат к 30-летию фильма

"Молчание ягнят" выпустят в российский прокат к 30-летию фильма

© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme ProductionКадр из фильма "Молчание ягнят", 1991
Кадр из фильма Молчание ягнят, 1991
© Orion Pictures Corporation / Strong Heart/Demme Production
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Психологический триллер "Молчание ягнят", премьера которого состоялась в 1991 году, вновь выйдет в российский прокат накануне своего 30-летия, сообщает компания "Иноекино".
"Компания "Иноекино" выпускает в российский прокат один из самых жутких фильмов в истории Голливуда - психологический триллер "Молчание ягнят" Джонатана Демми, отмечающий в этом году 30-летний юбилей. Демонстрироваться будет 4К-реставрация фильма, выполненная в 2017 году и одобренная оператором Таком Фудзимото. Все сеансы пройдут на английском языке с русскими субтитрами", - говорится в пресс-релизе.
До официальной премьеры пройдет несколько специальных показов: с 11 по 15 сентября фильм можно будет увидеть в 31 городе и 44 кинотеатрах, среди которых "Каро Октябрь", "Москино Космос" и "Салют", "Киномакс", заявили представители "Иноекино".
Среди городов, которые выпустят фильм в прокат - Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, Челябинск и другие. "Иноекино" отмечает, что перед 28 показами картины в кинотеатрах "Объединенной киносети", зрители смогут увидеть эксклюзивное видео, в котором кинокритик Никита Смирнов расскажет о картине.
"Молчание ягнят" является экранизацией одноименного романа Томаса Харриса, вышедшего в 1988 году. Картина сочетает в себе элементы детектива и хоррора. В центре сюжета - история агента ФБР Клариссы Стерлинг и ее попытки понять действия серийного убийцы, орудующего по всему Среднему Западу Америки. Главные роли сыграли известные голливудские актеры Энтони Хопкинс и Джоди Фостер. Картина получила 5 премий "Оскар" и две номинации, что сделало "Молчание ягнят" признанным эталоном жанра "триллер".
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