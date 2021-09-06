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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210906/kino-1748836520.html
Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России
Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России - РИА Новости, 06.09.2021
Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России
Большинство россиян предпочитают смотреть отечественное кино, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ, РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:43
2021-09-06T13:43
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян предпочитают смотреть отечественное кино, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ,Отечественное кино предпочитают смотреть 60 процентов опрошенных россиян. Чаще всего выбирают кино, сделанное в России, граждане в возрастной категории от 45 до 59 лет – 68 процентов. Реже всего – в возрастной категории от 60 лет и старше (55 процентов).Около трети россиян предпочитают фильмы американского производства (36 процентов). Советское кино выбирают 12 процентов респондентов, французское – 11 процентов, английское – семь, европейское и индийское по три процента.Отвечая на вопрос о том, какой новый российский фильм респондент видел за последние пару лет, большинство из них затруднились ответить (39%). Самыми популярными фильмами в этом опросе стали "Т-34" – пять процентов, "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп" – по три процента, а "Последний богатырь" и "Легенда № 17" по два процента опрошенных.По мнению большинства россиян, (44%), российские фильмы, показанные в 2021 году, "такие же, как те, что снимали год-два назад". Почти каждый четвертый (23%) заявил, что новинки этого года лучше, чем те, что снимали год-два назад. Лишь 11 процентов считают, что новые фильмы стали хуже, чем те, что снимали год-два назад. Затруднились ответить 22 процента.Большинство россиян (69%) считают, что российский кинематограф следует поддерживать, в том числе и финансово. Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент. Затруднились ответить 11 процентов россиян.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 25 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает два с половиной процента.
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общество, вциом, новости культуры, кино и сериалы
13:43 06.09.2021
 
Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России

Большинство россиян предпочитают смотреть отечественное кино

CC0 / Pexels / Зрители в зале кинотеатра
Зрители в зале кинотеатра - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC0 / Pexels /
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян предпочитают смотреть отечественное кино, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ,
Отечественное кино предпочитают смотреть 60 процентов опрошенных россиян. Чаще всего выбирают кино, сделанное в России, граждане в возрастной категории от 45 до 59 лет – 68 процентов. Реже всего – в возрастной категории от 60 лет и старше (55 процентов).
Около трети россиян предпочитают фильмы американского производства (36 процентов). Советское кино выбирают 12 процентов респондентов, французское – 11 процентов, английское – семь, европейское и индийское по три процента.
Отвечая на вопрос о том, какой новый российский фильм респондент видел за последние пару лет, большинство из них затруднились ответить (39%). Самыми популярными фильмами в этом опросе стали "Т-34" – пять процентов, "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп" – по три процента, а "Последний богатырь" и "Легенда № 17" по два процента опрошенных.
© Предоставлено Централ Партнершип

Александр Петров фильма "Т-34".

Кадр из фильма Т-34
1 из 6

Александр Петров фильма "Т-34".

© Предоставлено Централ Партнершип
© Фото предоставлено Централ Партнершип Кадр из фильма "Движение вверх".
Кадр из фильма Движение вверх
2 из 6
Кадр из фильма "Движение вверх".
© Фото предоставлено Централ Партнершип
© Студия Тритэ (2020)Кадр из фильма "Огонь"
Кадр из фильма Огонь
3 из 6
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"

Милош Бикович фильма "Холоп".

Кадр из фильма Холоп
4 из 6

Милош Бикович фильма "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
© Yellow, Black & White (2020)Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
Кадр из фильма Последний богатырь: Корень зла
5 из 6
Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
© Yellow, Black & White (2020)
© Студия Тритэ (2012)Кадр из фильма "Легенда №17"
Кадр из фильма Легенда №17
6 из 6
Кадр из фильма "Легенда №17"
© Студия Тритэ (2012)
1 из 6

Александр Петров фильма "Т-34".

© Предоставлено Централ Партнершип
2 из 6
Кадр из фильма "Движение вверх".
© Фото предоставлено Централ Партнершип
3 из 6
Кадр из фильма "Огонь"
© Студия Тритэ (2020)
4 из 6

Милош Бикович фильма "Холоп".

© Предоставлено кинокомпанией "Централ Партнершип"
5 из 6
Кадр из фильма "Последний богатырь: Корень зла"
© Yellow, Black & White (2020)
6 из 6
Кадр из фильма "Легенда №17"
© Студия Тритэ (2012)
По мнению большинства россиян, (44%), российские фильмы, показанные в 2021 году, "такие же, как те, что снимали год-два назад". Почти каждый четвертый (23%) заявил, что новинки этого года лучше, чем те, что снимали год-два назад. Лишь 11 процентов считают, что новые фильмы стали хуже, чем те, что снимали год-два назад. Затруднились ответить 22 процента.
Большинство россиян (69%) считают, что российский кинематограф следует поддерживать, в том числе и финансово. Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент. Затруднились ответить 11 процентов россиян.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 25 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает два с половиной процента.
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