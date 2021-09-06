https://ria.ru/20210906/kino-1748836520.html

Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России

Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России - РИА Новости, 06.09.2021

Соцопрос показал, какое кино выбирают зрители в России

Большинство россиян предпочитают смотреть отечественное кино, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ, РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:43

2021-09-06T13:43

2021-09-06T13:43

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Большинство россиян предпочитают смотреть отечественное кино, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ,Отечественное кино предпочитают смотреть 60 процентов опрошенных россиян. Чаще всего выбирают кино, сделанное в России, граждане в возрастной категории от 45 до 59 лет – 68 процентов. Реже всего – в возрастной категории от 60 лет и старше (55 процентов).Около трети россиян предпочитают фильмы американского производства (36 процентов). Советское кино выбирают 12 процентов респондентов, французское – 11 процентов, английское – семь, европейское и индийское по три процента.Отвечая на вопрос о том, какой новый российский фильм респондент видел за последние пару лет, большинство из них затруднились ответить (39%). Самыми популярными фильмами в этом опросе стали "Т-34" – пять процентов, "Движение вверх", "Огонь" и "Холоп" – по три процента, а "Последний богатырь" и "Легенда № 17" по два процента опрошенных.По мнению большинства россиян, (44%), российские фильмы, показанные в 2021 году, "такие же, как те, что снимали год-два назад". Почти каждый четвертый (23%) заявил, что новинки этого года лучше, чем те, что снимали год-два назад. Лишь 11 процентов считают, что новые фильмы стали хуже, чем те, что снимали год-два назад. Затруднились ответить 22 процента.Большинство россиян (69%) считают, что российский кинематограф следует поддерживать, в том числе и финансово. Противоположного мнения придерживается каждый пятый респондент. Затруднились ответить 11 процентов россиян.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 25 августа. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает два с половиной процента.

https://ria.ru/20210827/granty-1747591582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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