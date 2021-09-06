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В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле
В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 07.09.2021
В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле
Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских... РИА Новости, 07.09.2021
2021-09-06T23:53
2021-09-07T00:06
в мире
киев
вашингтон (город)
мид украины
украина
сша
дмитрий кулеба
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, Киев вышел с инициативой заключения соглашения о зоне свободной торговли с США."У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба.
https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html
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в мире, киев, вашингтон (город), мид украины, украина, сша, дмитрий кулеба
23:53 06.09.2021 (обновлено: 00:06 07.09.2021)
 
В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле

Глава МИД Украины: Киев предложил Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
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КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. Кстати, с Канадой также, и с Великобританией, и мы уже продвинулись в этих вопросах, там политика малых шагов, потому что очень консервативной является политика этих стран", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

По его словам, Киев вышел с инициативой заключения соглашения о зоне свободной торговли с США.
"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба.
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В миреКиевВашингтон (город)МИД УкраиныУкраинаСШАДмитрий Кулеба
 
 
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