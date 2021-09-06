23:53 06.09.2021 (обновлено: 00:06 07.09.2021)
В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле
Глава МИД Украины: Киев предложил Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы постоянно поднимаем с американскими партнерами вопрос безвиза. Кстати, с Канадой также, и с Великобританией, и мы уже продвинулись в этих вопросах, там политика малых шагов, потому что очень консервативной является политика этих стран", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.
По его словам, Киев вышел с инициативой заключения соглашения о зоне свободной торговли с США.
"У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба.
3 сентября, 08:00C протянутой рукой: Украина просит у США гарантий по госдолгу