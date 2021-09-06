https://ria.ru/20210906/kiev-1748946629.html

В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле

В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле - РИА Новости, 07.09.2021

В Киеве предложили Вашингтону заключить соглашение о свободной торговле

Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских... РИА Новости, 07.09.2021

2021-09-06T23:53

2021-09-06T23:53

2021-09-07T00:06

в мире

киев

вашингтон (город)

мид украины

украина

сша

дмитрий кулеба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg

КИЕВ, 7 сен - РИА Новости. Украина предложила США заключить соглашение о зоне свободной торговли, также постоянно поднимает со вопрос о получении безвизового режима въезда для украинских граждан, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.По его словам, Киев вышел с инициативой заключения соглашения о зоне свободной торговли с США."У нас есть инициатива, которую мы предложили американцам, - это зона свободной торговли между Украиной и США, потому что мы хотим укреплять нашу экономику. И мы все с вами понимаем, что для того, чтобы воевать, нужны деньги, и надо их зарабатывать, благодаря тому, что у тебя сильная экономика создавать резервы и потом тратить их на оборону", - сказал Кулеба.

https://ria.ru/20210903/ukraina-1748227628.html

киев

вашингтон (город)

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, киев, вашингтон (город), мид украины, украина, сша, дмитрий кулеба