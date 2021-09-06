https://ria.ru/20210906/kandidaty-1748874661.html

В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками

В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками - РИА Новости, 06.09.2021

В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками

Замруководителя высшего совета ЛДПР и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T14:43

2021-09-06T14:43

2021-09-06T15:37

политика

госдума рф

яблоко

борис вишневский

ярослав нилов

элла памфилова

коммунисты россии

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Замруководителя высшего совета ЛДПР и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками."С подобным сталкиваются представители разных партий. Это технология. Известная. Не новая. Нужно законодательно от нечестной борьбы и злоупотреблений защитить кандидатов", — заявил депутат РИА Новости.Ранее в понедельник глава ЦИК предписала всем избиркомам указывать избирателям на случаи смены кандидатами фамилий."Год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена. Чтобы люди видели, кем человек был вчера", — поясняла Памфилова.Такое заявление она сделала после того, как депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат со своими двойниками. С ним в одном округе на выборы идут еще два Бориса Вишневских. Городской избирком подтвердил эту информацию и указал на плакате факты смены фамилий.По словам Памфиловой, участие двойников — это грязная политическая технология, далекая от реальной конкуренции. По ее словам, если все документы заполнены правильно, то отказать такому кандидату нельзя, но ЦИК будет бороться другими методами.Голосование на думских и других выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Граждане изберут новый состав Госдумы на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://ria.ru/20210902/vybory-1748408265.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, борис вишневский, ярослав нилов, элла памфилова, коммунисты россии