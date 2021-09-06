https://ria.ru/20210906/kandidaty-1748874661.html
В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками
В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками - РИА Новости, 06.09.2021
В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками
Замруководителя высшего совета ЛДПР и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой по борьбе с... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T14:43
2021-09-06T14:43
2021-09-06T15:37
политика
госдума рф
яблоко
борис вишневский
ярослав нилов
элла памфилова
коммунисты россии
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Замруководителя высшего совета ЛДПР и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками."С подобным сталкиваются представители разных партий. Это технология. Известная. Не новая. Нужно законодательно от нечестной борьбы и злоупотреблений защитить кандидатов", — заявил депутат РИА Новости.Ранее в понедельник глава ЦИК предписала всем избиркомам указывать избирателям на случаи смены кандидатами фамилий."Год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена. Чтобы люди видели, кем человек был вчера", — поясняла Памфилова.Такое заявление она сделала после того, как депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат со своими двойниками. С ним в одном округе на выборы идут еще два Бориса Вишневских. Городской избирком подтвердил эту информацию и указал на плакате факты смены фамилий.По словам Памфиловой, участие двойников — это грязная политическая технология, далекая от реальной конкуренции. По ее словам, если все документы заполнены правильно, то отказать такому кандидату нельзя, но ЦИК будет бороться другими методами.Голосование на думских и других выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Граждане изберут новый состав Госдумы на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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РИА Новости
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политика, госдума рф, яблоко, борис вишневский, ярослав нилов, элла памфилова, коммунисты россии
14:43 06.09.2021 (обновлено: 15:37 06.09.2021)
В ЛДПР поддержали инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками
Депутат Нилов поддержал инициативу Памфиловой по борьбе с кандидатами-двойниками
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости.
Замруководителя высшего совета ЛДПР и замглавы фракции в Госдуме Ярослав Нилов
поддержал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой
по борьбе с кандидатами-двойниками.
"С подобным сталкиваются представители разных партий. Это технология. Известная. Не новая. Нужно законодательно от нечестной борьбы и злоупотреблений защитить кандидатов", — заявил депутат РИА Новости.
Ранее в понедельник глава ЦИК предписала всем избиркомам указывать избирателям на случаи смены кандидатами фамилий.
"Год назад, скажем, был Ивановым Иваном Ивановичем, а стал, например, Вишневским, то эта информация будет вывешена. Чтобы люди видели, кем человек был вчера", — поясняла Памфилова.
Такое заявление она сделала после того, как депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский показал предвыборный плакат со своими двойниками. С ним в одном округе на выборы идут еще два Бориса Вишневских. Городской избирком подтвердил эту информацию и указал на плакате факты смены фамилий.
По словам Памфиловой, участие двойников — это грязная политическая технология, далекая от реальной конкуренции. По ее словам, если все документы заполнены правильно, то отказать такому кандидату нельзя, но ЦИК будет бороться другими методами.
Голосование на думских и других выборах пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Граждане изберут новый состав Госдумы
на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий: КПРФ
, "Зеленые", ЛДПР
, "Новые люди", "Единая Россия
", "Справедливая Россия — За Правду", "Яблоко
", "Партия Роста
", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России
", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".