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СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию
СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию - РИА Новости, 06.09.2021
СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию
Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади освободился из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание Libyan Observer. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T02:27
2021-09-06T02:27
в мире
ливия
триполи
муаммар каддафи
саади каддафи
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади освободился из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание Libyan Observer.Как заявил источник в министерстве юстиции агентству Франс Пресс, Саади был "освобожден из тюрьмы в соответствии с решением суда", которое было вынесено несколько лет назад. Генеральный прокурор, по словам источника, просил исполнить это решение, как только "будут выполнены все необходимые условия".После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним и его родственниками развернулась настоящая охота. Саади тогда же бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан новым ливийским властям.Родившийся в 1973 году Саади Каддафи был профессиональным футболистом, в сезоне 2001/02 был лучшим бомбардиром чемпионата Ливии, а в 2003-2007 годах был игроком итальянских клубов, однако в их составе за это время вышел на поле только дважды. Он попал за решетку по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году суд снял с него обвинения в убийстве.
https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210731/liviya-1743803363.html
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в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи, саади каддафи
02:27 06.09.2021
 
СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию

Libyan Observer: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию

© Thomson Reuters 2017 . TIM WIMBORNEСаади Каддафи. 2005 год
Саади Каддафи. 2005 год - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© Thomson Reuters 2017 . TIM WIMBORNE
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади освободился из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание Libyan Observer.
Как заявил источник в министерстве юстиции агентству Франс Пресс, Саади был "освобожден из тюрьмы в соответствии с решением суда", которое было вынесено несколько лет назад. Генеральный прокурор, по словам источника, просил исполнить это решение, как только "будут выполнены все необходимые условия".
Сейф аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 08:00
Зачем Россия возвращает Ливию Каддафи
После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним и его родственниками развернулась настоящая охота. Саади тогда же бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан новым ливийским властям.
Родившийся в 1973 году Саади Каддафи был профессиональным футболистом, в сезоне 2001/02 был лучшим бомбардиром чемпионата Ливии, а в 2003-2007 годах был игроком итальянских клубов, однако в их составе за это время вышел на поле только дважды. Он попал за решетку по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году суд снял с него обвинения в убийстве.
Саиф-аль-Ислам Каддафи - РИА Новости, 1920, 31.07.2021
31 июля, 20:52В мире
Сын Каддафи заявил, что хочет восстановить единство Ливии
 
В миреЛивияТриполиМуаммар КаддафиСаади Каддафи
 
 
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