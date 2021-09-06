https://ria.ru/20210906/kaddafi-1748802998.html

СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию

СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию - РИА Новости, 06.09.2021

СМИ: сын Каддафи вышел из тюрьмы в Ливии и тут же улетел в Турцию

Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади освободился из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание Libyan Observer. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T02:27

2021-09-06T02:27

2021-09-06T02:27

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муаммар каддафи

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи Саади освободился из тюрьмы в Триполи и сразу после этого улетел в Турцию, сообщает издание Libyan Observer.Как заявил источник в министерстве юстиции агентству Франс Пресс, Саади был "освобожден из тюрьмы в соответствии с решением суда", которое было вынесено несколько лет назад. Генеральный прокурор, по словам источника, просил исполнить это решение, как только "будут выполнены все необходимые условия".После свержения в 2011 году режима Муаммара Каддафи за ним и его родственниками развернулась настоящая охота. Саади тогда же бежал в Нигер, но в 2014 году был выдан новым ливийским властям.Родившийся в 1973 году Саади Каддафи был профессиональным футболистом, в сезоне 2001/02 был лучшим бомбардиром чемпионата Ливии, а в 2003-2007 годах был игроком итальянских клубов, однако в их составе за это время вышел на поле только дважды. Он попал за решетку по обвинению в преступлениях против протестующих в 2011 году и в убийстве в 2005 году ливийского футбольного тренера Башира аль-Раяни. В 2018 году суд снял с него обвинения в убийстве.

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/liviya-1743803363.html

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в мире, ливия, триполи, муаммар каддафи, саади каддафи