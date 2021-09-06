https://ria.ru/20210906/it-1748860291.html

Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора

Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора - РИА Новости, 06.09.2021

Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора

Правительство России продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T13:30

2021-09-06T13:30

2021-09-06T13:30

экономика

технологии

правительство рф

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что кабмин по инициативе президента реализует комплекс мер опережающего развития IT-отрасли. Он отметил, что в прошлом году был утвержден пакет мер, в рамках которого для компаний сектора были снижены страховые взносы, уменьшена ставка налога на прибыль и другое.Так, по его словам, с момента утверждения льгот количество аккредитованных IT-компаний выросло почти на 3 тысячи."Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора", - подчеркнул Мишустин.

https://ria.ru/20210906/it-1748854748.html

россия

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экономика, технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия