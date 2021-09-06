Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210906/it-1748860291.html
Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора
Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора - РИА Новости, 06.09.2021
Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора
Правительство России продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T13:30
2021-09-06T13:30
экономика
технологии
правительство рф
михаил мишустин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745009878_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_0c3ef31779d3529298e99bac55f8faa0.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что кабмин по инициативе президента реализует комплекс мер опережающего развития IT-отрасли. Он отметил, что в прошлом году был утвержден пакет мер, в рамках которого для компаний сектора были снижены страховые взносы, уменьшена ставка налога на прибыль и другое.Так, по его словам, с момента утверждения льгот количество аккредитованных IT-компаний выросло почти на 3 тысячи."Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20210906/it-1748854748.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745009878_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_cb5565a56366c8830148ed6cf3f37ccc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, технологии, правительство рф, михаил мишустин, россия
13:30 06.09.2021
 
Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора

Мишустин: правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Правительство России продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На оперативном совещании с вице-премьерами Мишустин напомнил, что кабмин по инициативе президента реализует комплекс мер опережающего развития IT-отрасли. Он отметил, что в прошлом году был утвержден пакет мер, в рамках которого для компаний сектора были снижены страховые взносы, уменьшена ставка налога на прибыль и другое.
"Все это позволило создать в нашей стране комфортные налоговые условия для развития бизнеса в сфере программного обеспечения, открыло дополнительные возможности для разработки новых продуктов, привлечения специалистов. Уже есть неплохие результаты", - рассказал глава правительства.
Так, по его словам, с момента утверждения льгот количество аккредитованных IT-компаний выросло почти на 3 тысячи.
"Правительство продолжит создавать дополнительные стимулы для IT-сектора", - подчеркнул Мишустин.
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Cибирский федеральный округ. День четвертый - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
Вчера, 12:59
Мишустин призвал при разработке поддержки IT-сферы учесть мнение компаний
 
ЭкономикаТехнологииПравительство РФМихаил МишустинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05Украинский врач рассказала, как сохранить молодость при помощи сала
05:54В МВД рассказали, скольким иностранцам запретили въезд в Россию
05:49Байден ответил на вопрос о признании талибов
05:46В Счетной палате сравнили расходы на ЖКХ в России и на Западе
05:42Бизнесмен Быков получил 13 лет колонии за организацию двойного убийства
05:37В Пакистане рассказали о сотрудничестве с Россией по Афганистану
05:30Глава МИД Японии высказался о плане Путина по Курилам
05:27В СК рассказали о роли результатов Хабаровского процесса
05:21В премьера Канады бросили камни
05:18В Японии умер еще один мужчина после вакцины Moderna
05:00В Шотландии обнаружили загадочные шары возрастом четыре тысячи лет
04:58Мясников назвал продукт, вызывающий рак кишечника
04:56В Перу будут производить "Спутник V"
04:52Роспотребнадзор: характерные только для COVID-19 симптомы пока не выявлены
04:45Врач предупредил об угрозе появления микст-инфекций коронавируса и гриппа
04:15Диетолог рассказала, кому нельзя есть лук
04:09РБК: в России возможен дефицит холодильников и кондиционеров
04:00Хуснуллин: субсидии по ставкам на покупку частного дома еще не обсуждали
03:41В Гидрометцентре объяснили причины потепления в центре Европейской России
03:39"Высокоточные комплексы" планируют создать колесный танк со 125-мм пушкой
Лента новостейМолния