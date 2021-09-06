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Наука
https://ria.ru/20210906/iphone-1748883316.html
Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13
Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13 - РИА Новости, 06.09.2021
Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13
Очередное поколение iPhone получит поддержку спутниковой связи, но заработает она не везде и с рядом серьезных ограничений. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой... РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T15:31
2021-09-06T15:31
наука
технологии
apple
apple iphone
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Очередное поколение iPhone получит поддержку спутниковой связи, но заработает она не везде и с рядом серьезных ограничений. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на журналиста Марка Гурмана.Смартфоны iPhone 13 обзаведутся ограниченной поддержкой спутниковой связи — функции будут работать только в районах без сотовой связи и только на некоторых рынках. Использовать же устройство для звонков через спутники не получится: помимо внушительной цены за такую связь, Apple не хочет ссориться с операторами сотовой связи.Для подключения к спутнику пользователь нового iPhone должен будет находиться на улице. Получение сигнала займет до одной минуты — после чего с телефона можно будет отправить короткое сообщение о ЧС.Серия iPhone 13 будет представлена на сентябрьском мероприятии Apple. Смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.
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технологии, apple, apple iphone
15:31 06.09.2021
 

Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13

© РИА Новости / Кирилл КаримовiPhone 12 Pro Max
iPhone 12 Pro Max - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
© РИА Новости / Кирилл Каримов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Очередное поколение iPhone получит поддержку спутниковой связи, но заработает она не везде и с рядом серьезных ограничений. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на журналиста Марка Гурмана.
Смартфоны iPhone 13 обзаведутся ограниченной поддержкой спутниковой связи — функции будут работать только в районах без сотовой связи и только на некоторых рынках. Использовать же устройство для звонков через спутники не получится: помимо внушительной цены за такую связь, Apple не хочет ссориться с операторами сотовой связи.
Для подключения к спутнику пользователь нового iPhone должен будет находиться на улице. Получение сигнала займет до одной минуты — после чего с телефона можно будет отправить короткое сообщение о ЧС.
Серия iPhone 13 будет представлена на сентябрьском мероприятии Apple. Смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.
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