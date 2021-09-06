https://ria.ru/20210906/iphone-1748883316.html

Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13

Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13 - РИА Новости, 06.09.2021

Названы условия для работы спутниковой связи в iPhone 13

Очередное поколение iPhone получит поддержку спутниковой связи, но заработает она не везде и с рядом серьезных ограничений. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой... РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T15:31

2021-09-06T15:31

2021-09-06T15:31

наука

технологии

apple

apple iphone

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Очередное поколение iPhone получит поддержку спутниковой связи, но заработает она не везде и с рядом серьезных ограничений. Об этом сообщает 9to5mac со ссылкой на журналиста Марка Гурмана.Смартфоны iPhone 13 обзаведутся ограниченной поддержкой спутниковой связи — функции будут работать только в районах без сотовой связи и только на некоторых рынках. Использовать же устройство для звонков через спутники не получится: помимо внушительной цены за такую связь, Apple не хочет ссориться с операторами сотовой связи.Для подключения к спутнику пользователь нового iPhone должен будет находиться на улице. Получение сигнала займет до одной минуты — после чего с телефона можно будет отправить короткое сообщение о ЧС.Серия iPhone 13 будет представлена на сентябрьском мероприятии Apple. Смартфоны будут основаны на процессоре Apple A15 Bionic. Экран Pro-моделей получит поддержку адаптивной частоты обновления изображения до 120 Гц, а емкость накопителя вырастет до 1 ТБ.

https://ria.ru/20210901/samsung-1748047302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple, apple iphone