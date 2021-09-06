https://ria.ru/20210906/gvineya-1748888674.html
Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства
Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства - РИА Новости, 06.09.2021
Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства
Мятежники в Гвинее рассказали о механизме управления республикой в ближайшее время. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-06T16:01
2021-09-06T16:01
2021-09-06T16:50
в мире
гвинея
альфа конде
военный переворот в гвинее
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мятежники в Гвинее рассказали о механизме управления республикой в ближайшее время."Будет открыта общая консультация для описания основных направлений перехода (власти. — Прим. ред.). Затем на переходный период мы создадим правительство национального единства", — заявил их глава полковник Мамади Думбуя. Его слова приводит интернет-издание Kalenews.Высокопоставленных чиновников уже обязали сдать служебные автомобили и пропуска.Накануне СМИ сообщили о попытке переворота в Гвинее: Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Главе государства 83 года, он руководит страной с 2010-го. Недавно поправки в основной закон дали ему право занимать этот пост еще два срока, что не устроило оппозицию; во время уличных беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, в июле Конде повысили зарплату, что также вызвало возмущение граждан.
https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html
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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее
16:01 06.09.2021 (обновлено: 16:50 06.09.2021)
Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства
Kalenews: мятежники намерены создать в Гвинее правительство национального единства