https://ria.ru/20210906/gvineya-1748888674.html

Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства

Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства - РИА Новости, 06.09.2021

Мятежники создадут в Гвинее правительство национального единства

Мятежники в Гвинее рассказали о механизме управления республикой в ближайшее время. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-06T16:01

2021-09-06T16:01

2021-09-06T16:50

в мире

гвинея

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Мятежники в Гвинее рассказали о механизме управления республикой в ближайшее время."Будет открыта общая консультация для описания основных направлений перехода (власти. — Прим. ред.). Затем на переходный период мы создадим правительство национального единства", — заявил их глава полковник Мамади Думбуя. Его слова приводит интернет-издание Kalenews.Высокопоставленных чиновников уже обязали сдать служебные автомобили и пропуска.Накануне СМИ сообщили о попытке переворота в Гвинее: Думбуя объявил о роспуске правительства, отмене действующей Конституции и закрытии границ. По его словам, президент Альфа Конде находится под контролем военных в безопасном месте.Главе государства 83 года, он руководит страной с 2010-го. Недавно поправки в основной закон дали ему право занимать этот пост еще два срока, что не устроило оппозицию; во время уличных беспорядков погибли более 40 человек. Кроме того, в июле Конде повысили зарплату, что также вызвало возмущение граждан.

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

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в мире, гвинея, альфа конде, военный переворот в гвинее